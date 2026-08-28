Ronald Johnson aplaude acción contra presunto operador financiero ligado al CJNG

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó este viernes que los dos gobiernos están trabajando de forma conjunta para atacar al crimen organizado en sus estructuras financieras.

Así lo ha mencionado en su cuenta de X, donde habló sobre la situación de Christopher A. Bravo Marín, un ciudadano mexicano con residencia en la ciudad de Minnesota, quien ha sido detenido por cargos federales de lavar dinero para el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), de acuerdo con lo publicado el martes pasado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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De acuerdo con las palabras del embajador, las medidas aplicadas en este caso son para los traficantes y los facilitadores financieros, quienes son los encargados de lavar el dinero de las ganancias.

"Este caso en Minnesota, que involucra al menos 750 mil dólares presuntamente lavados para el CJNG mediante transferencias estructuradas e identidades falsas, muestra cómo operan estas redes y por qué debemos atacarlas desde todos los frentes"

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En el caso de Bravo Marín, quien supuestamente forma parte de la organización del CJNG, donde su trabajo era lavar el dinero del tráfico de drogas y hacerlo llegar a los líderes de la organización en México por medio de la empresa en donde laboraba.

Follow the money. Hit the cartels where it hurts—their resources. Under the leadership of @POTUS @realDonaldTrump, we are targeting the entire criminal network—from traffickers to the financial facilitators who move their illicit proceeds. This Minnesota case involving at… https://t.co/JfCvLnNwec — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 29, 2026

“Este acusado fortaleció una infraestructura criminal al ayudar a transferir miles de dólares provenientes del narcotráfico a líderes de cárteles”

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