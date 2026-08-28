Cateo en Chekubul deja aseguramiento de armas largas, drogas y vehículos en Carmen

Dos armas largas, cartuchos útiles y varias bolsitas con fragmentos cristalinos fueron asegurados durante un cateo realizado en un predio de la localidad de Chekubul, municipio de Carmen, como parte de una investigación relacionada con presunto narcomenudeo y posibles violaciones a la legislación federal en materia de armas.

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La diligencia se llevó a cabo el pasado 27 de agosto por agentes estatales de investigación. En el inmueble localizaron dos armas de fuego largas calibre .223, un cargador y diversos cartuchos útiles, además de equipos tácticos.

Durante la revisión también encontraron varias bolsitas con fragmentos sólidos cristalinos, cuyo contenido no ha sido confirmado. Los indicios quedaron bajo resguardo de la autoridad ministerial y serán analizados para determinar si corresponden a alguna sustancia ilícita.

En el predio también fueron asegurados una motocicleta, una camioneta, un teléfono celular y una memoria USB. Estos objetos serán sometidos a peritajes para establecer si guardan relación con los delitos investigados.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional brindaron seguridad en el exterior del inmueble mientras se efectuaba el cateo. La Fiscalía de Campeche continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Hasta el momento no se informó sobre personas detenidas durante el operativo.