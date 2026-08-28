UNAM publica los resultados del examen de admisión para licenciatura

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha revelado los exámenes de control, donde confirmó que aceptó a 20 mil 923 alumnos para licenciatura, lo que representa mil menos de los que había aceptado en su prueba en línea.

Los estudiantes que fueron aceptados, van a comenzar clases el próximo lunes 31 de agosto de 2026. Los resultados fueron publicados la noche de este viernes, recordemos que el examen de control se hizo, luego de las irregularidades que hubo.

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Los resultados del examen de control, fueron publicados en la página de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), donde los jóvenes que presentaron la prueba, tendrán que ingresar a la sección de ‘admisión’ y hacer click en el apartado de ‘ingreso a licenciatura’, donde podrán descargar los resultados.

En la primera prueba se detectaron algunas irregularidades, por lo que la UNAM, tomó la decisión de convocar a 58 mil 783 aspirantes de los más de 158 mil que hicieron el examen en línea.

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Sin embargo, solo presentaron la prueba 37 mil aspirantes, por lo que prácticamente cuatro de cada diez estudiantes no fueron a los exámenes que se hicieron en el Palacio de los Deportes, Tijuana, Baja California; León, Guanajuato y Oaxaca.

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