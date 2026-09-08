¿Jacqueline Bracamontes y Martín Fuentes se divorcian? Esto se sabe de los rumores

Los rumores volvieron a poner bajo la lupa el matrimonio de Jacqueline Bracamontes y Martín Fuentes. Después de 14 años juntos, distintas versiones han apuntado a una supuesta crisis entre la conductora y el empresario; sin embargo, hasta el momento, no existe una confirmación de que estén en proceso de divorcio.

Las especulaciones surgieron luego de que se difundieran versiones sobre posibles diferencias en la relación, principalmente por el poco tiempo que la pareja tendría para compartir momentos a solas.

De acuerdo con información publicada por la revista TVNotas, una de las situaciones que habría generado malestar sería la dificultad de Jacqueline Bracamontes y Martín Fuentes para separar su vida como pareja de las actividades familiares.

¿Qué se ha dicho sobre la supuesta crisis matrimonial?

En ocasiones anteriores, la propia Jacqueline Bracamontes ha hablado sobre su deseo de tener más tiempo a solas con su esposo.

La actriz y conductora habría propuesto realizar citas o incluso vacaciones únicamente como pareja; sin embargo, Martín Fuentes habría manifestado su preocupación por la situación de sus hijas y quién podría cuidarlas.

Estas declaraciones fueron interpretadas por algunos seguidores como una posible señal de problemas en el matrimonio, lo que alimentó las especulaciones sobre una eventual separación.

Sin embargo, Jacqueline Bracamontes ya ha negado que esté atravesando un divorcio y ha señalado que está acostumbrada a que surjan este tipo de rumores alrededor de su relación.

Las recientes apariciones de Jacqueline Bracamontes y Martín Fuentes

Las versiones sobre una posible ruptura también contrastan con las recientes apariciones públicas y publicaciones que ambos han compartido.

En junio de 2026, Jacqueline Bracamontes fue vista junto a Martín Fuentes y sus hijas durante actividades relacionadas con el Mundial 2026, una imagen que volvió a mostrar a la familia reunida.

Más recientemente, el pasado 6 de septiembre, la conductora compartió imágenes de la celebración de cumpleaños de su hija Carolina Fuentes, evento en el que también estuvo presente su esposo.

La familia incluso viajó a Universal Orlando para celebrar la fecha. Jacqueline Bracamontes publicó fotografías del viaje junto a Martín Fuentes y agradeció su participación en la experiencia.

Por su parte, el empresario también compartió imágenes del festejo familiar, incluidas fotografías junto a Jacqueline Bracamontes y sus hijas.

¿Jacqueline Bracamontes y Martín Fuentes se van a divorciar?

Hasta ahora, Jacqueline Bracamontes y Martín Fuentes no han anunciado su separación ni un proceso de divorcio.

Aunque los rumores sobre una posible crisis matrimonial continúan circulando, las recientes publicaciones y apariciones de ambos muestran que siguen compartiendo momentos familiares.

Por el momento, la información sobre un supuesto divorcio permanece en el terreno de la especulación y no ha sido confirmada por la pareja. Mientras tanto, Jacqueline Bracamontes y Martín Fuentes continúan apareciendo juntos en distintos momentos familiares, pese a las versiones que apuntan a una posible ruptura.