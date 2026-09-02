DJ originario de Yucatán es localizado sin vida en centro nocturno de Campeche

Un hombre identificado con las iniciales J.C., de aproximadamente 55 años y originario de Yucatán, fue localizado sin vida al interior del centro nocturno D’Fox, ubicado a las afueras de la capital campechana, sobre el Periférico Pablo García y Montilla.

De manera extraoficial, se informó que el hombre se desempeñaba como encargado de la música en el establecimiento y que el hallazgo ocurrió alrededor de las 20:00 horas, cuando el gerente ingresó a una de las habitaciones y lo encontró sin vida.

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De acuerdo con los primeros reportes, el hecho habría sido un suicidio; sin embargo, serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar oficialmente las circunstancias del fallecimiento. Personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) realizó el levantamiento del cuerpo para los procedimientos legales correspondientes.