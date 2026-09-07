Motociclista resulta con posible fractura tras chocar contra taxi y terminar debajo de camioneta frente a la terminal ADO

Un joven motociclista resultó con una presunta fractura en la pierna izquierda y tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, luego de verse involucrado en un aparatoso accidente vial registrado durante la noche de este lunes sobre la avenida 10 de Julio, frente a la terminal de Autobuses de Oriente (ADO), en Ciudad del Carmen.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, el joven conducía una motocicleta particular de la marca Italika, color rojo y sin matrícula de circulación, sobre la mencionada vialidad cuando, al llegar frente a la terminal de autobuses, presuntamente intentó rebasar por el lado derecho a un automóvil habilitado como taxi.

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La unidad de transporte público involucrada es de la marca Chevrolet, color blanco con rojo, marcada con el número económico 2014 y placas de circulación A-338-BEG del estado de Campeche.

Durante la maniobra se registró el impacto entre ambas unidades, provocando que el motociclista perdiera el control y se proyectara contra el pavimento. Debido a la fuerza del percance, terminó debajo de una camioneta Jeep, color gris y con placas locales, la cual se encontraba debidamente estacionada frente a la terminal.

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Tras el fuerte golpe, el joven sufrió una lesión de consideración en la pierna izquierda, presuntamente una fractura, lo que le impidió ponerse de pie por sus propios medios.

Al sitio arribaron elementos de las autoridades correspondientes y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron los primeros auxilios al lesionado antes de trasladarlo a un hospital para recibir atención médica especializada. El motociclista fue acompañado por una familiar.

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La motocicleta y el taxi permanecieron en el lugar del accidente en espera de la llegada de los peritos de Tránsito, quienes se encargarían de realizar las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el percance y establecer responsabilidades.

Asimismo, se solicitó el apoyo de una grúa para retirar las unidades involucradas y trasladarlas al corralón, mientras que el caso sería turnado ante la autoridad competente para el deslinde de responsabilidades.

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El accidente generó afectaciones momentáneas a la circulación vehicular sobre la avenida 10 de Julio, una de las vialidades con mayor flujo en la zona, hasta que las unidades fueron retiradas y se normalizó el tránsito.

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