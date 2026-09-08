Resguardan a bebé de cinco meses tras ser localizado con un hombre presuntamente ebrio en Playa del Carmen

Un bebé de aproximadamente cinco meses quedó bajo resguardo de las autoridades municipales luego de que vecinos reportaran a un hombre que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol mientras caminaba por calles de la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta, en Playa del Carmen, llevando al menor en brazos.

Los hechos ocurrieron sobre la calle 68, entre las avenidas 25 y 30, donde habitantes de la zona se percataron de que el hombre aparentemente tenía dificultades para mantenerse en pie mientras cargaba al bebé, situación que generó preocupación por la seguridad del menor.

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Ante el riesgo, testigos solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911. De acuerdo con los vecinos, en determinado momento el bebé habría caído al pavimento, mientras el hombre intentaba levantarlo.

Minutos después acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes entrevistaron al hombre. Según los testimonios recabados en el lugar, el sujeto manifestó que había salido de una cuartería ubicada en la colonia y que no podía regresar debido a que, presuntamente, su pareja se había llevado la llave del cuarto donde ambos habitaban, por lo que se encontraba a cargo del bebé.

Debido a las condiciones en las que fue localizado el menor, también acudieron elementos del Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género (GEAVIG), quienes activaron los protocolos correspondientes para garantizar su protección y solicitaron apoyo para valorar su estado de salud.

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Posteriormente llegó al sitio una mujer que aseguró ser la madre del bebé y presentó documentación relacionada con el menor. Las autoridades solicitaron los documentos necesarios para corroborar su identidad y parentesco, así como para determinar las medidas de protección correspondientes.

Paramédicos también intervinieron para valorar al bebé, particularmente ante el señalamiento de vecinos de que aparentemente había caído al pavimento.

Finalmente, elementos del GEAVIG mantuvieron al menor bajo resguardo mientras se realizaban los procedimientos correspondientes para determinar su situación y garantizar su integridad.