Volcadura de tráiler provocó bloqueo en la carretera Cancún-Leona Vicario

Un tráiler se volcó en la carretera Cancún-Leona Vicario en las primeras horas de la mañana de este martes, lo cual provocó el bloqueo de la circulación en ambos sentidos. El percance se registró en la carretera federal 180, en la vía libre hacia Mérida, poco antes de llegar a la entrada del poblado Francisco May, conocida también como la Zona Agrícola, sin que se haya precisado si hubo personas lesionadas.

Conductores que circulaban por este tramo de la carretera reportaron la volcadura alrededor de las 6:30 horas, cuando señalaron que no había paso, porque el tráiler quedó atravesado en los dos carriles.

Las primeras versiones señalaron que el chofer circulaba de Leona Vicario hacia Cancún, cuando el chofer perdió el control y los neumáticos de la plataforma de carga se salieron de la cinta asfáltica, lo que provocó la volcadura.

Por este motivo, el tráfico se detuvo completamente en ambos sentidos, en espera del arribo de elementos de la Guardia Nacional, división carreteras, para hacerse cargo de los trámites correspondientes y del arribo de grúas para el retiro del tráiler volcado.