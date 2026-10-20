Maribel Guardia renuncia a la custodia de su nieto José Julián; Imelda Tuñón le responde

El panorama se ha complicado para Maribel Guardia, por lo que tuvo que tomar la decisión de renunciar a la convivencia con su nieto, José Julián, aunque estaba cerca de lograr un régimen de visitas, en medio de la batalla legal que tiene con Imelda Tuñón, esto dijo en sus redes sociales.

“Me veo obligada a declinar de algo que estaba a punto de lograr: convivir con el niño que crece desde los 0 años y hasta los ocho. Y no porque haya dejado de amarlo, sino porque sé que el encuentro que tanto esperado va a ser usado para perjudicarnos a todos, incluyéndolo a él”

¿Qué proceso está viviendo Maribel Guardia con Imelda Tuñón?

En la misma publicación en donde estuvo acompañada de su esposo Marco Chacón y su abogado Alonso Beceiro, habló de las nuevas acusaciones que están relacionadas con su nieto, la polémica por la muerte de su hijo y el proceso testamentario.

“Con el corazón destrozado, les informo que, a escaso tiempo de que por fin se me conceda un régimen de convivencia con mi único nieto, la defensa legal de nuestra contraparte, con el propósito de evitar que esto ocurra, han fabricado un ‘dictamen privado’ en el que han usado a mi nieto, evidentemente alienado, para expresar de manera vil y falsa que mi esposo y yo lo agredíamos”

¿Cuál es el riesgo que corre Maribel Guardia al convivir con su nieto?

De acuerdo con el abogado de la famosa, su equipo de trabajo logró saber por diferentes documentos que la primera convivencia de la actriz con su nieto, puede ser una trampa.

“Se pretende que en la primera convivencia que tenga el nieto de Maribel se le ponga un cuatro, lo que normalmente así le llamamos, a efecto de que este menor con la alineación que trae con la violencia vicaria pueda declarar que fue agredido o hasta abusado por Maribel o por Marco”.

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