Imelda Tuñón asegura que Maribel Guardia no volverá a ver a su nieto tras disputa legal

Imelda Tuñón afirmó que Maribel Guardia habría perdido toda posibilidad de reencontrarse con su nieto, luego de que la actriz iniciara acciones legales en su contra por la presunta relación de la joven con la muerte de Julián Figueroa.

En una entrevista reciente, la madre del menor habló sobre las consecuencias que podría tener la denuncia y explicó por qué considera que la relación entre la actriz y su nieto quedó definitivamente rota.

¿Por qué Imelda Tuñón pidió medidas de protección contra Maribel Guardia?

La disputa entre ambas volvió a intensificarse después de que se diera a conocer que Maribel Guardia inició un proceso legal contra su exnuera, relacionado con la muerte de Julián Figueroa, ocurrida en 2023.

Alonso Beceiro, abogado de la actriz, señaló que la denuncia contempla presuntos delitos relacionados con la obtención y suministro de medicamentos controlados, así como una posible responsabilidad en el fallecimiento del cantante.

Estas acusaciones deberán ser investigadas por las autoridades.

Tras hacerse pública la denuncia, Imelda Tuñón acudió ante las autoridades para solicitar medidas de protección.

Según lo expuesto por su defensa, estas disposiciones buscan evitar que Maribel Guardia, Marco Chacón y el abogado Beceiro realicen declaraciones sobre ella.

La defensa de Tuñón también indicó que las medidas habrían sido ratificadas por un juez.

Imelda Tuñón afirma que Maribel Guardia no volverá a ver a su nieto

Durante la entrevista, Imelda explicó que anteriormente había considerado la posibilidad de que Maribel Guardia pudiera reencontrarse con el niño.

Sin embargo, aseguró que las declaraciones del abogado de la actriz terminaron con esa posibilidad.

La joven calificó las declaraciones de Beceiro como una decisión que habría roto definitivamente el vínculo entre la actriz y su nieto.

Posteriormente, afirmó que las declaraciones del abogado marcaron un punto definitivo en la relación familiar y responsabilizó a la defensa de la actriz por las consecuencias.

Al ser cuestionada sobre la muerte de Julián Figueroa, Tuñón sostuvo que, desde su perspectiva, se han dicho mentiras sobre lo ocurrido y aseguró que está dispuesta a contar su versión de los hechos.