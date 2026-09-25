Imelda Tuñón enfrenta posible demanda de Maribel Guardia tras confesar que daba medicamentos a Julián Figueroa

Las declaraciones de Imelda Tuñón sobre los medicamentos que obtenía mediante consultas psiquiátricas y que posteriormente daba a Julián Figueroa podrían tener consecuencias legales. El abogado de Maribel Guardia, Alfonso Beceiro, adelantó que analiza presentar una denuncia penal para que las autoridades investiguen lo ocurrido.

De acuerdo con lo expuesto por el representante legal de la actriz, las declaraciones de la viuda de Julián Figueroa son relevantes para solicitar el esclarecimiento de los hechos. Entre las posibles líneas de investigación mencionó la obtención y entrega ilegal de sustancias controladas, además de determinar si existe alguna responsabilidad relacionada con la muerte del cantante.

¿Qué dijo Imelda Tuñón sobre los medicamentos?

Durante una entrevista, Imelda Tuñón relató que acudía con una psiquiatra y le describía síntomas que, según reconoció, correspondían en realidad a los problemas que atravesaba Julián Figueroa.

La actriz y cantante explicó que buscaba conseguir medicamentos para atender las dificultades que tenía su esposo para dormir. Según su propio relato, le decía a la especialista que presentaba síntomas de estrés y ansiedad, aunque posteriormente entregaba los fármacos a Julián.

“Le mentí todo el tiempo a la psiquiatra”, reconoció Tuñón al explicar cómo obtenía las medicinas que después utilizaba su esposo.

Abogado de Maribel Guardia analiza una denuncia

Alfonso Beceiro, abogado de Maribel Guardia, señaló que las declaraciones de Imelda podrían ser consideradas dentro de una investigación formal. El representante legal explicó que se contempla presentar una denuncia para que las autoridades determinen si existió alguna conducta ilícita.

Entre los posibles delitos que mencionó se encuentra el tráfico ilegal de sustancias controladas, relacionado con la manera en que se obtuvieron y posteriormente entregaron los medicamentos.

El abogado también planteó que las autoridades deberían determinar si el consumo de esas sustancias tuvo alguna relación con el fallecimiento de Julián Figueroa. Esta posibilidad fue presentada como una línea que tendría que ser investigada y acreditada mediante pruebas, no como un hecho confirmado.

¿Imelda Tuñón podría enfrentar una pena de cárcel?

El representante legal de Maribel Guardia señaló que, dependiendo de lo que determinen las autoridades y las pruebas que se obtengan, las consecuencias legales podrían incluir una pena de prisión.

Beceiro mencionó durante una entrevista que la entrega ilegal de medicamentos psicotrópicos podría tener una sanción de varios años de cárcel y que, en caso de acreditarse un delito de homicidio, las consecuencias serían considerablemente mayores.

Sin embargo, cualquier responsabilidad penal tendría que ser determinada por las autoridades competentes mediante una investigación y el correspondiente proceso judicial.

¿Qué sigue en el caso de Imelda y Maribel Guardia?

De presentarse la denuncia, comenzaría una etapa de investigación y desahogo de pruebas, en la que las autoridades tendrían que establecer cómo fueron obtenidos los medicamentos, quién los consumió y qué efectos pudieron tener.

El caso vuelve a colocar en el centro de la atención pública la relación entre Imelda Tuñón, Julián Figueroa y Maribel Guardia, aunque las declaraciones difundidas hasta ahora no constituyen por sí mismas una determinación judicial sobre alguna responsabilidad por la muerte del cantante.

Por ahora, la causa y las circunstancias relacionadas con el fallecimiento de Julián Figueroa deben distinguirse de las acusaciones planteadas por la representación legal de Maribel Guardia, mientras una eventual investigación establece si existe alguna responsabilidad penal.