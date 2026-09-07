Imelda Tuñon rompe el silencio y revela la razón por la que quedó fuera de ‘La Granja VIP’

Tras el inicio de la segunda temporada del reality show ‘La Granja VIP', Imelda Garza Tuñón rompió el silencio a través de un video difundido en sus redes sociales para aclarar la razón de su ausencia del reality show. Aunque la cantante y actriz era una de las figuras más esperadas, finalmente no apareció dentro del grupo de participantes confirmados.

La segunda temporada del reality show comenzó este domingo 6 de septiembre de 2026, durante el inicio del programa se presentaron varios participantes sorpresa lo que permitió conocer a todos los integrantes de la granja, sin embargo, el nombre de la actriz no apareció generando sorpresa entre sus seguidores.

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¿Por qué Imelda Tuñon no ingresó a ‘La Granja VIP’?

Durante su mensaje, Tuñón explicó que su baja de la competencia no obedeció a una decisión propia ni a falta de interés. La actriz detalló que un inconveniente de carácter legal fue el motivo definitivo por el que no pudo continuar en la producción de la segunda temporada de ‘La Granja VIP’.

"Ya no quedó en mis manos esta parte de no entrar. Yo sí quería entrar, tenía muchas ganas. Tenía todo puesto ya para entrar", expresó, asegurando que su maleta estaba lista y el equipo la tenía considerada; y es que, por recomendaciones de su equipo legal, no le fue posible avanzar en el proyecto.

Imelda explica la razón por la que no entró a 'La Granja VIP'. / Instagram: imetunon

La situación legal a la que se refiere se enmarca en las disputas jurídicas que mantiene abiertas con la familia de su fallecido esposo, Julián Figueroa, principalmente en relación con los procesos que involucran a Maribel Guardia y la custodia de su hijo. Finalmente, Imelda Tuñon externó su agradecimiento a los productores por la invitación al show.

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