Imelda Tuñón causa preocupación al aparecer usando oxígeno

En medio de la fuerte polémica que enfrenta Imelda Tuñón por la nueva demanda que presentó Maribel Guarda en su contra, la joven ha causado preocupación al aparecer en una cama, usando oxígeno o tomando una nebulización.

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¿Cuál es el estado de salud de Imelda Tuñón?

De acuerdo con lo revelado por Imelda Tuñón, está enfrentando un cuadro de bronquitis, incluso subió una foto en sus historias de Instagram, donde le pide a la enfermedad salir de su cuerpo, más tarde en otra publicación que dura 24 horas, la joven mencionó que ya tenía hambre.

Sin embargo, hasta el momento no ha dado a conocer más detalles de su estado de salud, tampoco si ha tenido que acudir a un hospital para recibir atención médica, ni el tratamiento al que está siendo sometida.

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Todo esto comenzó el pasado 3 de octubre, cuando reveló publicó una foto estando en una cama, donde se le puede ver con los ojos cerrados y usando una mascarilla de oxígeno.

Las fotos se han hecho virales, en medio de las polémicas declaraciones de la joven, quien aseguró que llegó a mentir para tener pastillas controladas, las cuales le daba a Julián Figueroa, por lo que Maribel Guardia y su equipo legal han anunciado un nuevo proceso legal.

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