¿Imelda Tuñón de por vida en la cárcel? Esta sería la sentencia si fuera culpable de la muerte de Julián Figueroa

El caso entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón vuelve a generar polémica luego de que el abogado de la actriz señalara que buscan proceder legalmente contra la exnuera de su clienta por distintos delitos, entre ellos el presunto homicidio de Julián Figueroa.

La controversia surgió nuevamente después de que Imelda Tuñón hablara sobre los problemas de salud que enfrentaba Julián antes de su muerte y reconociera que llegó a darle medicamentos que, según su propio relato, obtenía mediante recetas destinadas a ella.

Ante estas declaraciones, Alonso Beceiro, abogado de Maribel Guardia, aseguró que existen elementos que, desde su perspectiva, deben ser investigados por las autoridades.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Julián Figueroa?

Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, murió el 9 de abril de 2023, a los 27 años. En aquel momento se informó que el cantante había fallecido a consecuencia de un infarto agudo al miocardio.

Su muerte ocurrió en su domicilio de la Ciudad de México y provocó una fuerte reacción en el mundo del espectáculo.

El tema volvió a tomar relevancia a partir de declaraciones realizadas posteriormente por Imelda Tuñón, quien fue pareja de Julián y madre de su hijo.

La joven ha hablado sobre los problemas que enfrentaba Julián relacionados con el sueño, la ansiedad y el consumo de sustancias. También relató que llegó a obtener medicamentos mediante consultas médicas y que posteriormente se los proporcionaba a Julián.

¿Imelda Tuñón podría ir a prisión por el presunto homicidio de Julián Figueroa?

El abogado de Maribel Guardia aseguró que, en caso de que Imelda Tuñón fuera encontrada culpable del delito de homicidio que se pretende investigar, la pena podría superar los 30 años de prisión.

El abogado sostuvo que esta posibilidad estaría relacionada con los elementos que, según él, existen alrededor de los medicamentos que presuntamente habría obtenido y administrado a Julián, así como con las circunstancias previas a su fallecimiento.

En medio de la nueva polémica, también surgieron versiones en redes sociales sobre un supuesto viaje de Imelda Tuñón fuera de México junto con su hijo.