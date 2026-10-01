Imelda Garza Tuñón rompe el silencio sobre su supuesta escapada de México, tras nueva denuncia de Maribel Guardia

Desde hace varios días, Imelda Tuñón ha dado mucho de qué hablar, ya que todo parece indicar que la joven de nueva cuenta estaría enfrentando otro proceso legal en contra de Maribel Guardia. De acuerdo con la información que ha sido revelada, la actriz habría denunciado a su ex nuera por el presunto homicidio de Julián Figueroa y delitos contra la salud.
Cabe señalar que Imelda Tuñón, comentó que hasta el momento ella no tiene conocimiento de esto, al afirmar que no ha sido notificada y que tampoco existe una investigación. Por lo que ella va a seguir viajando normal, esto después de que se especuló que había escapado a Estados Unidos.
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Maribel Guardia denuncia a Imelda Tuñón por el presunto homicidio de Julián Figueroa
¿Qué está pasando entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia?
Recordemos que esta acusación, se hizo después de que Imelda Tuñón fue invitada al podcast “Mesa Cero”, donde sorprendió al revelar que había engañado al psiquiatra para poder tener medicamentos y recetas para ella, los cuales le daba a Julián Figueroa en secreto, esto dijo sobre el proceso en su contra para “El Fernan”.
“Yo regresé aquí y cero temor por esa denuncia que se me interpuso, de hecho que bueno que lo hicieron, porque creo que le podemos dar un revés bastante favorable. Huyendo no estoy y miedo al abogado Beceiro no tengo. Hay mucha ignorancia respecto a los temas, yo ahorita me puedo ir a China si quiero, porque no se ha iniciado una investigación, no se me ha notificado y no hay una orden de aprehensión”
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Sobre el nieto de la actriz, comentó que continúa con su vida y se negó a dar más detalles sobre la nueva polémica que está enfrentando con Maribel Guardia.