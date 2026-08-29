Brianda estuvo cinco días en coma por una fuga de monóxido de carbono: así ocurrió

Una situación que parecía un simple mareo terminó por convertirse en una emergencia que casi le cuesta la vida a Brianda Deyanara. La influencer recordó que, cuando tenía 21 años y recién había llegado a Ciudad de México para comenzar su carrera como conductora, sufrió un episodio que la mantuvo cinco días en coma.

En ese entonces, Brianda había llegado a la capital para conducir un programa en Telehit. Como sus padres no estaban completamente de acuerdo con su decisión, decidió independizarse, rentó un cuarto cerca de Televisa San Ángel y comenzó a vivir con otras jóvenes.

El accidente comenzó con un mareo

Uno de los días que se encontraba en su vivienda, Brianda Deyanara comenzó a sentirse mal mientras se bañaba. Salió del baño con mareos y posteriormente perdió el conocimiento, por lo que cayó y sufrió lesiones en el rostro, además de romperse cuatro dientes.

Al principio, la joven pensó que el malestar podía estar relacionado con no haberse alimentado adecuadamente. Incluso recordó que intentó tomar refresco porque creyó que necesitaba elevar su presión, pero su estado de salud continuó deteriorándose.

Permaneció horas inconsciente y sufrió convulsiones

Después de la caída, Brianda se sentó dentro de un clóset de tela que tenía en la habitación mientras esperaba que desapareciera el mareo. Sin embargo, permaneció ahí durante aproximadamente ocho horas y, según relató, durante ese periodo sufrió varias convulsiones.

La posición en la que quedó habría evitado que se ahogara, pero su estado provocó graves consecuencias. Sus pulmones resultaron afectados en alrededor de 80 por ciento y posteriormente desarrolló neumonía.

Sus compañeras descubrieron que algo estaba mal

La emergencia fue detectada varias horas después por una de sus roomies, quien encontró sangre en el baño y localizó el teléfono de Brianda. Intentó despertarla, pero ya no respondía.

La persona que rentaba el inmueble también acudió al lugar y, debido al peso del cuerpo de la joven, tuvieron que pedir ayuda a dos vecinos para trasladarla. De acuerdo con el relato de Brianda, una ambulancia nunca llegó, por lo que finalmente fue llevada a un hospital.

En el hospital le dieron pocas posibilidades de sobrevivir

La situación se complicó al llegar al hospital. Brianda contó que inicialmente no querían recibirla porque presentaba olor a alcohol y además no contaba con dinero para cubrir la atención médica.

Sin embargo, un médico decidió mantenerla con vida mientras se resolvía la situación. En medio de la emergencia, su teléfono pudo ser desbloqueado y el personal médico logró comunicarse con sus padres en Tijuana, quienes viajaron de inmediato a Ciudad de México.

Un primo que vivía en el Estado de México también llegó al hospital con dinero para apoyar con los gastos. La influencer recordó que su madre quedó profundamente afectada por lo sucedido y que, desde entonces, desarrolló muchos nervios.

Brianda estuvo cinco días en coma

Los médicos le dieron apenas un 10 por ciento de posibilidades de recuperación. Durante cinco días permaneció intubada y requirió un catéter venoso central debido a las complicaciones que presentaba.

“Estuve cinco días en terapia intensiva, en coma”, recordó la influencer al hablar sobre uno de los momentos más difíciles de su vida.

Cuando finalmente despertó, el proceso de recuperación fue largo. Tuvo que volver a aprender movimientos básicos y enfrentarse a actividades cotidianas que antes realizaba sin pensar, como caminar hasta el baño o cargar un recipiente.

Sus pulmones quedaron con secuelas

Tras sobrevivir, Brianda Deyanara continuó con un proceso de rehabilitación. Sus padres incluso la llevaron en automóvil hasta Tijuana para continuar con su recuperación.

La influencer explicó que sus pulmones quedaron con cicatrices como consecuencia de lo ocurrido y que durante un tiempo necesitó utilizar un nebulizador. Para ella, la experiencia cambió su manera de valorar las actividades cotidianas.

Mientras Brianda se encontraba hospitalizada, en redes sociales surgieron distintas versiones sobre las razones de su estado. Algunas personas llegaron a relacionar el episodio con adicciones e incluso circularon rumores sobre un supuesto embarazo interrumpido.

Sin embargo, según relató posteriormente, los estudios médicos no encontraron una explicación evidente que justificara lo que le había ocurrido. Durante un tiempo incluso consideraron que la altura de Ciudad de México podía haber influido en su condición.

Años después descubrió qué había provocado el accidente

La explicación llegó tiempo después, cuando la mujer a quien le rentaba el inmueble se comunicó con ella para contarle que había vivido una situación similar. Al revisar el departamento, encontraron una fuga de monóxido de carbono.

Fue entonces cuando Brianda relacionó aquel descubrimiento con el episodio que casi le cuesta la vida. El monóxido de carbono es especialmente peligroso porque no puede detectarse fácilmente por los sentidos y puede acumularse en espacios cerrados.

Brianda pidió revisar las instalaciones de las casas

A partir de su experiencia, Brianda Deyanara hizo un llamado para tomar precauciones y evitar que otras personas atraviesen una emergencia semejante.

La influencer recomendó contar con detectores de monóxido de carbono en casa y mantener una adecuada ventilación, además de procurar que exista circulación de aire. Su historia busca recordar que una amenaza que no tiene olor ni puede verse puede representar un grave riesgo dentro de un hogar.