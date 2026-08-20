La Casa de los Famosos México: Así van a las votaciones tras la Gala de Nominación

Recientemente, se llevó a cabo la cuarta Gala de Nominación de "La Casa de los Famosos México", en donde todos los participantes otorgan votos a sus compañeros para poder definir la placa de los que están en riesgo de quedar eliminados.

En esta ocasión, los famosos que quedaron nominados por sus compañeros fueron: Mariana Ochoa, Ernesto Laguardia, Cynthia Klitbo, Yahir, Brianda Deyanara, Ese Pérez, Flor Vigna, Masad Altamimi y Moisés Peñaloza; quienes podrían estar viviendo sus últimos días en el polémico reality.

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¿Cómo van las votaciones en La Casa de los Famosos México?

Cabe mencionar que al concluir la gala, las redes sociales comenzaron a debatir quiénes podrían quedar eliminados. Por ese motivo, el sitio ‘Vaya Vaya’ compartió una encuesta no oficial, donde se puede ver el apoyo de los fans.

Hasta el momento, estos resultados han arrojado que los que están en menor riesgo de eliminación son Masad Altamimi, Yahir y Ernesto Laguardia. Aquí te dejamos cómo van las votaciones:

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Masad Altamimi 20%

Yahir 14%

Ernesto Laguardia 11%

Brianda Deyanara 13%

Flor Vigna 10%

Cynthia Klitbo 9%

Mariana Ochoa 8%

Ese Pérez 8%

Moisés Peñaloza 7%

En caso de que quieras ver la próxima eliminación, podrás hacerlo el próximo domingo 23 de agosto a las 20:30 horas por Las Estrellas y en la aplicación de Vix Premium.

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