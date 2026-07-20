La Casa de los Famosos México: Brianda Deyanara es la decimotercera habitante

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México está cerca de comenzar y a tan solo 6 días de su estreno se ha revelado que Brianda Deyanara será la decimotercera habitante de la casa. De esta manera quedarían cerca de dos nombres más para completar la lista de participantes.

La revelación de la creadora de contenido fue hecha por medio de las redes sociales del show, espacio en el que la producción lanzó pistas sobre la nueva personalidad que se uniría al programa antes de revelar la identidad. La integración de la influencer ha generado emoción entre sus seguidores que mostraron su apoyo en redes.

Noticia Destacada Estilista de La Casa de los Famosos México explota contra mexicanos tras final del Mundial

¿Quién es Brianda Deyanara, decimotercera habitante de LCDLFMX?

El anuncio oficial se dio tras una ola de especulaciones en redes sociales desencadenada por los videos promocionales. Las pistas mostradas por la producción incluían un fondo rosa con arreglos florales, elementos de maquillaje, cámaras y su emblemática camioneta rosa; con esto los usuarios pudieron adivinar rápidamente que se trataba de Brianda Deyanara.

Nacida en Tijuana, Brianda es una de las creadoras de contenido con mayor alcance en América Latina. Con una comunidad que supera los 35 millones de seguidores en TikTok y más de 12 millones en Instagram, llega a La Casa de los Famosos México como una de las participantes con mayor respaldo e impacto en plataformas digitales.

¿Cuándo se estrena La Casa de los Famosos México?

La nueva temporada de La Casa de los Famosos México dará inicio este domingo 26 de julio de 2026, se tiene programado que el estreno será a las 20:30 horas (tiempo del centro de México). La cuarta temporada tendrá a nuevas celebridades como el equipo de conducción, siendo un cambio importante.

Noticia Destacada Fede Vigevani es el doceavo habitante de La Casa de los Famosos México

El equipo consta de Galilea Montijo como la conductora principal de las galas dominicales, Odalys Ramírez y Diego de Erice en la conducción de las emisiones diarias; además de Wendy Guevara y Ricardo Margaleff al frente de las pre y postgalas, cerrando con Marie Claire Harp a cargo del contenido digital.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal