Papa León XIV evoluciona favorablemente tras cirugía pulmonar; Vaticano revela nuevos detalles de su salud

El Papa León XIV presenta una evolución postoperatoria normal después de la cirugía pulmonar a la que fue sometido el martes 13 de octubre, informó este miércoles la Oficina de Prensa de la Santa Sede, tras conocer los resultados de sus primeros estudios médicos.

Mediante un comunicado difundido la tarde del 14 de octubre de 2026, el Vaticano detalló que los análisis de sangre y la radiografía de tórax realizados al pontífice muestran valores dentro de los parámetros esperados para el procedimiento quirúrgico.

Además, confirmó que León XIV comenzó a caminar por su habitación, recibió fisioterapia respiratoria y retomó su alimentación habitual, después de la intervención realizada en el Policlínico Gemelli de Roma.

¿Cuál es el estado de salud del papa León XIV hoy 14 de octubre?

Los médicos Luigi Carbone, director de la Dirección de Salud e Higiene del Estado de la Ciudad del Vaticano, y Stefano Margaritora, responsable del equipo de cirugía torácica del Policlínico Gemelli, informaron que los resultados de las pruebas realizadas este miércoles fueron los esperados.

Los especialistas señalaron que los valores médicos permanecen dentro de los límites normales para el tipo de intervención que recibió el pontífice.

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“La evolución sigue según lo previsto”, indicaron los médicos en el reporte difundido por la Santa Sede.

Papa León XIV ya camina y retomó su alimentación

El Vaticano explicó que el pontífice comenzó las actividades correspondientes a su recuperación, entre ellas sesiones de fisioterapia respiratoria y caminatas dentro de su habitación.

También confirmó que desayunó y almorzó con normalidad, después de la operación a la que fue sometido para tratar un problema pulmonar.

Por su parte, el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, informó a los periodistas que el estado de ánimo del Papa es bueno.

Esta mañana, el Santo Padre se ha sometido a los análisis de sangre y a la radiografía de tórax previstos tras la intervención. Los resultados confirman una evolución postoperatoria normal. Más información: https://t.co/uarGcb5YAF @HolySeePress https://t.co/bklYbzrdOs — Vatican News (@vaticannews_es) October 14, 2026

¿Cuándo habrá un nuevo reporte médico del papa León XIV?

La Santa Sede anunció que la próxima actualización sobre el estado de salud del pontífice se dará a conocer durante la mañana del jueves 15 de octubre de 2026.

El informe incluirá nuevos detalles sobre su evolución después de la intervención quirúrgica.

Por ahora, los médicos mantienen una valoración favorable de su recuperación, aunque León XIV continúa bajo seguimiento hospitalario para verificar su evolución postoperatoria.

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