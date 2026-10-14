Presidenta Sheinbaum envía mensaje al Papa León XIV tras cirugía por cáncer de pulmón: “Esperamos su pronta recuperación”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió un mensaje de solidaridad al Papa León XIV, luego de que el pontífice fuera sometido a una intervención quirúrgica en el Policlínico Gemelli de Roma, Italia, el martes 13 de octubre.

Durante la conferencia mañanera de este miércoles 14 de octubre de 2026, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre el estado de salud del líder de la Iglesia católica.

En respuesta, Sheinbaum expresó sus buenos deseos al pontífice y manifestó su esperanza de que se recupere pronto.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre la operación del papa León XIV?

Al ser consultada sobre la intervención médica, la presidenta de México respondió:

“Nuestro saludo, nuestro abrazo solidario al papa y esperamos su pronta recuperación”.

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La mandataria no abundó en detalles sobre el procedimiento médico y se limitó a expresar su solidaridad con León XIV.

¿Cómo se encuentra el papa León XIV tras su cirugía?

El pontífice fue operado el martes 13 de octubre en el Policlínico Gemelli para extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho, después de que los estudios médicos detectaran un nódulo.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que el procedimiento concluyó sin complicaciones y que los análisis realizados durante la intervención confirmaron un adenocarcinoma pulmonar.

De acuerdo con el Vaticano, León XIV despertó sin dificultades y regresó a su habitación después de permanecer bajo observación médica.

Los especialistas prevén que continúe hospitalizado aproximadamente una semana, mientras se realizan los estudios posteriores a la operación.

El mensaje de Sheinbaum se produjo un día después de la intervención, ante la información difundida por la Santa Sede sobre el estado de salud del pontífice.

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