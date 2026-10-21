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Revelan video de un supuesto OVNI que cuenta con tecnología del futuro volando sobre Estados Unidos

El video ha causado todo tipo de comentarios en las redes sociales.

Por Redacción Por Esto!

21 de oct de 2026

1 min

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Revelan video de un supuesto OVNI que cuenta con tecnología del futuro volando sobre Estados Unidos
Revelan video de un supuesto OVNI que cuenta con tecnología del futuro volando sobre Estados Unidos / X/@EnigmasEnX

Por medio de las plataformas digitales, ha comenzado a circular un video que habría sido grabado de forma clandestina cerca de una instalación militar en Nuevo México, Estados Unidos, donde se puede ver un presunto OVNI.

De acuerdo a lo que se puede ver en el video, se puede ver un objeto armado que está cuidando un perímetro detrás de una puerta de metal, también se puede ver que la nave tiene una cúpula superior.

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La aeronave ha causado mucha polémica en las redes sociales

Sin embargo, lo que ha causado ruido en las redes sociales, es que se puede ver las siglas “USAF”, las cuales son de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, aunque hasta el momento no existe un comunicado oficial.

El vuelo que hizo el aparato, revela que tiene un sistema de propulsión avanzada y una tecnología de sustentación, la cual no había sido revelada, por lo que van creciendo las especulaciones de desarrollo de naves con procesos de ingeniería nueva.

¿Es una nueva tecnología o un montaje?

El video que ha circulado en redes sociales, ha generado todo tipo de dudas y debates, ya que algunos afirman que puede ser un OVNI, mientras que otros aseguran que se trata de un montaje con efectos especiales.

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