Revelan video de un supuesto OVNI que cuenta con tecnología del futuro volando sobre Estados Unidos

Por medio de las plataformas digitales, ha comenzado a circular un video que habría sido grabado de forma clandestina cerca de una instalación militar en Nuevo México, Estados Unidos, donde se puede ver un presunto OVNI.

De acuerdo a lo que se puede ver en el video, se puede ver un objeto armado que está cuidando un perímetro detrás de una puerta de metal, también se puede ver que la nave tiene una cúpula superior.

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La aeronave ha causado mucha polémica en las redes sociales

Sin embargo, lo que ha causado ruido en las redes sociales, es que se puede ver las siglas “USAF”, las cuales son de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, aunque hasta el momento no existe un comunicado oficial.

El vuelo que hizo el aparato, revela que tiene un sistema de propulsión avanzada y una tecnología de sustentación, la cual no había sido revelada, por lo que van creciendo las especulaciones de desarrollo de naves con procesos de ingeniería nueva.

¡TIENE EL LOGO DE LA FUERZA AÉREA! El video prohibido de Nuevo México que confirma que los OVNIs ya son propiedad militar 🚨🛸 🇺🇸¿Qué demonios estamos viendo aquí y por qué este registro sigue desapareciendo de las redes? ¿Alguien más se acuerda de esta filtración grabada a escondidas en los alrededores de una supuesta instalación militar en Nuevo México? Miren el segundo 0:30 con atención: mientras un soldado armado patrulla el perímetro detrás del portón metálico, se asoma una aeronave discoidal gigantesca con cúpula superior que lleva estampadas claramente las siglas "USAF" (Fuerza Aérea de EE. UU.) en el fuselaje. Y por si fuera poco, en la segunda parte del video lograron captar al mismo monstruo antigravedad flotando en silencio absoluto sobre una zona industrial antes de descender detrás de unos contenedores. ¿Todavía vas a creer que el gobierno "investiga" qué son los OVNIs cuando llevan décadas fabricándolos con ingeniería inversa? Ahorita saldrán los "expertos en CGI" desde el sótano de su casa a jurar que es animación por computadora porque su cerebro no soporta la idea de que nos ocultan tecnología de otro mundo. ¿Ingeniería inversa secreta o el montaje más elaborado de internet? — EnigmasX (@EnigmasEnX) October 20, 2026

¿Es una nueva tecnología o un montaje?

El video que ha circulado en redes sociales, ha generado todo tipo de dudas y debates, ya que algunos afirman que puede ser un OVNI, mientras que otros aseguran que se trata de un montaje con efectos especiales.

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