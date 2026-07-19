¿Era un OVNI? Difunden video de un objeto volando sobre el Cerro de la Silla

Fue en redes sociales en donde se compartió un video de un supuesto OVNI que fue grabado sobre el Cerro de la Silla. El clip ha ganado notoriedad entre los usuarios debido a que el investigador en fenómenos extraterrestres, Jaime Maussan, hablará el video en sus plataformas digitales.

La grabación que fue difundida durante este domingo 19 de julio, muestra varias luces que parecen estar suspendidas. Este clip fue tomado durante la noche y esto permite captar de mejor manera las luces que se encuentran volando cerca de la emblemática montaña de Monterrey, Nuevo León.

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Así fue captado el supuesto OVNI sobre el Cerro de la Silla

En la grabación se aprecia un conjunto de luces brillantes, con tonalidades blancas y azuladas, que aparentan estar suspendidas muy cerca de la estructura del emblemático Cerro de la Silla. Debido al intenso uso de zoom por parte del testigo y al movimiento inestable del teléfono, las imágenes lucen un tanto borrosas y generaron debate en redes.

Jaime Maussan compartió estas imágenes en su cuenta oficial de X (antes Twitter) compartiendo un mensaje en donde hizo un llamado público solicitando una explicación clara sobre el origen de estas luces, llegando a calificar este momento como un fenómeno inusual que debe ser analizado.

🌄 Un extraño objeto fue captado sobre el Cerro de la Silla, uno de los lugares más emblemáticos de Monterrey.



El video muestra un fenómeno que continúa despertando preguntas entre quienes lo han analizado. pic.twitter.com/ujrRHY3xO9 — Jaime Maussan (@jaimemaussan1) July 19, 2026

La publicación del periodista no tardó en viralizarse, provocando que miles de usuarios interactuaron con dicha publicación. En este espacio algunos reportaron haber visto destellos similares en puntos como Guadalupe, San Jerónimo o Juárez; hasta ahora ninguna autoridad de Protección Civil ha emitido un informe oficial al respecto.

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