¿OVNI en Yucatán? Misterioso fenómeno ilumina el Poniente de Tizimín y nadie sabe qué fue

Un inusual resplandor observado en el cielo nocturno causó sorpresa entre habitantes de Tizimín, quienes durante varios minutos fueron testigos de un fenómeno luminoso que rápidamente se convirtió en el tema más comentado de la noche.

El acontecimiento, descrito por algunos como similar a la estela que dejan los meteoritos, cometas o fragmentos de basura espacial al ingresar a la atmósfera terrestre, fue visible sobre el Poniente de la ciudad y llamó la atención por su intensidad y prolongada luminosidad.

Decenas de personas afirmaron haber observado la extraña luz, la cual permaneció visible el tiempo suficiente para que numerosos ciudadanos lograran captarla mediante fotografías y videos con sus teléfonos celulares.

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Entre quienes presenciaron el fenómeno se encuentran vecinos del fraccionamiento Los Aguacates, quienes describieron la escena como algo poco común. Algunos señalaron que el resplandor iluminó parte del horizonte, mientras que otros aseguraron haber salido de sus viviendas al notar un cambio repentino en el aspecto del cielo.

La sorpresa no tardó en trasladarse a las redes sociales, donde comenzaron a circular imágenes, grabaciones y comentarios acompañados de preguntas sobre el origen del extraño acontecimiento. En cuestión de horas, las publicaciones generaron cientos de reacciones y dieron pie a diversas interpretaciones.

Entre las hipótesis más comentadas figuraban el posible paso de un meteoro, el ingreso de basura espacial a la atmósfera o algún fenómeno astronómico poco frecuente. Sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad o institución especializada ha emitido información oficial que confirme alguna de estas versiones.

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Por otra parte, algunos usuarios consideraron que el hecho podría tener una explicación más sencilla. Entre los comentarios surgió la posibilidad de que se tratara de un papalote equipado con luces LED, una práctica que ha ganado popularidad en diversas ciudades y que puede generar efectos visuales llamativos durante la noche.

Incluso hubo quienes tomaron el tema con humor y compartieron videos recreando el fenómeno desde sus hogares mediante barras de luces LED, provocando la risa y los comentarios de otros usuarios en redes sociales.

Especialistas en astronomía suelen señalar que cuando objetos naturales o artificiales ingresan a gran velocidad a la atmósfera terrestre pueden producir destellos y estelas luminosas visibles a grandes distancias, generando espectáculos que con frecuencia despiertan curiosidad y diversas interpretaciones entre la población.

Mientras no exista una explicación oficial sobre lo ocurrido, el misterio continúa alimentando la conversación entre los habitantes de Tizimín. Lo cierto es que el brillante resplandor quedó registrado en fotografías, videos y en la memoria de quienes levantaron la vista al cielo para presenciar un fenómeno tan inesperado como impresionante.