¿Ovni en José María Morelos? Graban objeto extraño sobre una torre de la colonia Centro

Un aparente objeto volador no identificado (OVNI) fue captado la mañana de hoy mientras sobrevolaba cerca de una torre ubicada en la colonia Centro de esta ciudad.

Las imágenes tomadas muestran un objetivo volando alrededor de la antena.

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Un vecino de esta ciudad que se identificó como Nelson Canto dijo que objeto como que quería acercarse a la antena y posarse, pero finalmente no lo hizo.

Algunas imágenes que se compartieron después fueron acompañadas de comentarios como : “Un OVNI en las torres de Morelos”.

La publicación generó diversas reacciones entre los usuarios, algunos de los cuales tomaron el hecho en tono de burla con comentarios como: “¿Ya volvieron? ¡Jajaja!”

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De acuerdo la neblina registrada la mañana hizo que por ratos el objeto se perdiera de la vista y luego se volvía a ver muy claro, pero luego se perdía,

En la cabecera algunas personas aseguran haber visto antes, pero en la madruga un objeto luminoso qué gira donde esta la torre de Telcel.