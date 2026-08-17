Síguenos

Última hora

Yucatán

Exploran una antigua estructura bajo el Centro Cultural del Mayab en Mérida

Quintana Roo

¿Ovni en José María Morelos? Graban objeto extraño sobre una torre de la colonia Centro

Las imágenes fueron captadas por un ciudadano, las cuales generaron diversas reacciones en redes sociales.

Lusio Kauil

Por Lusio Kauil

17 de ago de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Ovni en José María Morelos
Ovni en José María Morelos / Redes sociales

Un aparente objeto volador no identificado (OVNI) fue captado la mañana de hoy mientras sobrevolaba cerca de una torre ubicada en la colonia Centro de esta ciudad.

Las imágenes tomadas muestran un objetivo volando alrededor de la antena.

El presunto avistamiento habría ocurrido sobre la Carretera Federal 293, en las inmediaciones de la zona arqueológica de Chacchoben

Noticia Destacada

OVNIS en Quintana Roo: Habitante de José María Morelos relata supuesto avistamiento extraterrestre

Un vecino de esta ciudad que se identificó como Nelson Canto dijo que objeto como que quería acercarse a la antena y posarse, pero finalmente no lo hizo.

Algunas imágenes que se compartieron después fueron acompañadas de comentarios como : “Un OVNI en las torres de Morelos”.

La publicación generó diversas reacciones entre los usuarios, algunos de los cuales tomaron el hecho en tono de burla con comentarios como: “¿Ya volvieron? ¡Jajaja!”

Un usuario señaló que se trata de un "rod"

Noticia Destacada

¿Ovni o ilusión óptica? Video de extraño objeto en la Laguna de Bacalar genera debate en redes

De acuerdo la neblina registrada la mañana hizo que por ratos el objeto se perdiera de la vista y luego se volvía a ver muy claro, pero luego se perdía,

En la cabecera algunas personas aseguran haber visto antes, pero en la madruga un objeto luminoso qué gira donde esta la torre de Telcel.