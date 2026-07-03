OVNIS en Quintana Roo: Habitante de José María Morelos relata supuesto avistamiento extraterrestre

Gaspar Suárez Caamal, ciudadano de la cabecera municipal, reveló que tuvo una experiencia de encuentro cercano con un Objeto Volador no Identificado (OVNI) cuando transitaba de noche por la Carretera Federal 293 (vía corta Lázaro Cárdenas-Chunhuhub), a la altura de la zona arqueológica de Chacchoben. En este lugar, según señaló, otras personas aseguran haber vivido situaciones similares.

Relató que una noche del año 2023, mientras viajaba en su vehículo por la citada vía, divisó con claridad en el horizonte una pequeña luz blanquecina que parecía elevarse desde el monte.

Continuó su marcha y, al acercarse a una distancia aproximada de 150 metros, el destello aumentó repentinamente de tamaño hasta alcanzar, según su percepción, una longitud de entre 40 y 50 metros.

En ese momento sacó la cabeza por la ventanilla del automóvil y logró observar un objeto de forma ovalada que sobrevolaba la Carretera Federal 293, del cual emanaban haces de luces muy luminosas.

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El área donde se encontraba quedó iluminada en su totalidad, de tal manera que se veía con total claridad todo lo que estaba a su alrededor.

El objeto permaneció suspendido en el aire durante unos instantes y, posteriormente, ascendió de manera vertical hasta perderse en las alturas.

Al llegar a la localidad Lázaro Cárdenas, el automovilista preguntó a varios vecinos que aún permanecían fuera de sus viviendas si habían observado algún fenómeno inusual en el firmamento.

Los pobladores le respondieron que, efectivamente, habían avistado una luz blanca pasar sobre el asentamiento antes de desaparecer en la densa vegetación.

Suárez Caamal refirió que cada vez que vuelve a transitar por esa zona y hace una parada en los poblados cercanos, algunos habitantes le comentan que esos destellos continúan observándose, principalmente en los montes próximos al sitio arqueológico.

Respecto al fenómeno, manifestó que estos avistamientos constituyen un enigma que ha formado parte del folclore y de diversas culturas a lo largo de la historia.

Explicó que, por definición, un OVNI es cualquier objeto observado en el cielo cuyo origen no puede explicarse de manera inmediata.

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Añadió que varias personas de la zona maya aseguran haber visto este tipo de manifestaciones, aunque la mayoría prefiere no compartir sus testimonios por temor a ser objeto de burlas.

El tramo de la Carretera Federal 293, a la altura de Chacchoben, cuenta con escasa circulación vehicular durante las noches, condición que ha contribuido a que en el sector existan diversos relatos sobre presuntos avistamientos de luces en el cielo.

Este jueves se conmemoró el Día Mundial del OVNI, efeméride que recuerda el incidente de Roswell, registrado en 1947 en el estado de Nuevo México, Estados Unidos, el cual marcó el inicio de uno de los mayores debates sobre la existencia de fenómenos aéreos no identificados.