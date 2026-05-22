Pentágono libera nuevos archivos OVNI: revelan testimonios del Apolo 12 y avistamientos cerca de bases nucleares

El Gobierno de Estados Unidos dio a conocer una nueva tanda de archivos desclasificados relacionados con Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés), en medio del creciente interés público sobre posibles encuentros con objetos voladores no identificados y vida extraterrestre.

La publicación fue anunciada por el Departamento de Guerra estadounidense, que liberó siete nuevos archivos en formatos de texto, audio y video. Este material se suma a los 162 documentos revelados previamente el pasado 8 de mayo, centrados en reportes de avistamientos y operaciones de investigación vinculadas con ovnis.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los documentos forman parte de una estrategia de transparencia impulsada por la administración del presidente Donald Trump.

Astronautas del Apolo 12 reportaron “destellos luminosos”

Entre los expedientes difundidos destaca una entrevista médica realizada a los astronautas Charles Conrad, Richard Gordon y Alan Bean, integrantes de la misión Apolo 12, que llegó a la Luna en noviembre de 1969.

En los registros, los tripulantes describieron haber observado “destellos de luz” y “estelas luminosas” mientras intentaban dormir durante la misión espacial.

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Posteriormente, la NASA concluyó que dichos fenómenos probablemente estuvieron relacionados con la exposición de los astronautas a rayos cósmicos y alteraciones visuales derivadas del entorno espacial.

CIA documentó avistamientos en la antigua URSS

Otro de los documentos desclasificados corresponde a un reporte de inteligencia de la CIA sobre un incidente ocurrido en 1973 en la entonces Unión Soviética.

El informe detalla que un agente observó un objeto luminoso de color verde brillante acompañado por círculos concéntricos que permanecieron visibles durante varios minutos antes de desaparecer.

Además, el Pentágono difundió un expediente de más de cien páginas relacionado con investigaciones realizadas entre 1948 y 1950 en la base militar de Sandia, en Nuevo México, una de las principales instalaciones vinculadas al desarrollo nuclear estadounidense tras la Segunda Guerra Mundial.

Reportan más de 200 avistamientos cerca de instalaciones militares

Los documentos incluyen el registro de 209 reportes de “orbes verdes”, “discos” y “bolas de fuego” observados en las inmediaciones de instalaciones militares estratégicas.

Según los testimonios recopilados, algunos de estos fenómenos realizaban maniobras inusuales, desaparecían repentinamente o explotaban en el aire.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, aseguró que el sitio oficial habilitado para consultar los archivos desclasificados ya acumula más de mil millones de visitas, reflejando el elevado interés público en torno al tema.

Críticas por uso político del tema ovni

Pese al impacto mediático de los documentos, especialistas y sectores políticos han cuestionado la estrategia del gobierno estadounidense al considerar que gran parte del material no aporta pruebas concluyentes sobre vida extraterrestre.

Analistas también han señalado que la difusión masiva de archivos ocurre en un contexto complejo para la Casa Blanca, marcado por la tensión internacional derivada de la guerra con Irán y por el desgaste político de los republicanos rumbo a las próximas elecciones legislativas.

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