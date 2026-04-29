¿Cuánto cuesta la palomera oficial de ‘El diablo viste a la moda 2’?

A tan solo unas cuantas horas de que se lleve a cabo el estreno de ‘El diablo viste a la moda 2’, muchos seguidores de esta película no han dudado en mostrar su emoción por el regreso de las protagonistas originales.

Sin embargo, una de las cosas que más esperan los fieles seguidores de esta historia son los productos exclusivos que han dado mucho de qué hablar. Uno de estos es la palomera oficial coleccionable que lanzó Cinépolis.

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¿Cuál es el precio de la palomera oficial de ‘El diablo viste a la moda 2’?

Está inspirada en la moda que se muestra en la película, incluso tras su anuncio, varios usuarios en redes sociales han compartido varias imágenes y comentarios sobre su diseño.

Se sabe que la palomera tiene un costo de 450 pesos solita, aunque también existe la versión combo que incluye productos adicionales del cine, la cual llega a los 680 pesos. Se sabe que será este 29 de abril del 2026 cuando comience la preventa, este solo será exclusiva para usuarios que cuenten con la membresía Club Cinépolis en niveles Fanático y Súper Fanático.

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El día 30 de abril será la venta general, aunque las unidades van a ser limitadas. El diseño está basado en una caja de zapatos de lujo, conocida como “shoebox”, el color el negro mate con detalles en rojo intenso. Además, trae unos tacones en color rojo integrados en el diseño.

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