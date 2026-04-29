Carmen registra apertura de 35 nuevos negocios en 2026 pese al cierre de empresas

En lo que va de 2026, el municipio de Carmen ha registrado un incremento en la actividad comercial, reflejado en la apertura de nuevos negocios y el alto número de trámites realizados ante la Dirección de Regulación Comercial y Reglamentaria. La directora del área, Miriam Bernal Colomé, informó que durante los primeros meses del año se han llevado a cabo aproximadamente mil 600 trámites. Dentro de este total, alrededor de 35 corresponden a establecimientos de nueva creación, abarcando distintos giros como comercio, servicios e industria, lo que confirma una importante demanda por parte del sector empresarial que busca operar en regla.

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Cuestionada sobre el panorama actual, en el que se ha constatado el cierre de negocios en diversos sectores, lo cual podría verse reflejado en la cantidad de trámites que deberían ir a la baja, detalló que, entre renovaciones y nuevas solicitudes, se ha tenido un buen número que supera los más de mil 600, cifra que incluye negocios ya existentes que apenas están regularizando su situación.

En cuanto a los sectores con mayor crecimiento, destacó el área comercial y de servicios, dada la actividad que se tiene con la presencia de visitantes; mientras que en lo industrial, que interesa por la generación de muchas fuentes de empleo, dijo que en estos cuatro meses han sido entre ocho y diez nuevos establecimientos, lo que refleja un interés sostenido por invertir en la ciudad.

Sectores comercial y de servicios muestran mayor crecimiento. / Perla Prado Gallegos

Bernal Colomé subrayó que parte de este dinamismo se debe a la implementación del modelo de ventanilla única, el cual facilita la realización de trámites al concentrar procesos como permisos ambientales, Protección Civil, desarrollo urbano y licencias de funcionamiento en un solo punto; es decir, en una sola área se integran los requisitos y de ahí parten todas las autorizaciones.

Respecto a las inversiones federales, como por ejemplo la puesta en operación del Hospital de Gineco-Pediatría número 15 del IMSS en la zona oriente, donde hay poca actividad comercial y de servicio, indicó que existen más proyectos en proceso que aún se encuentran en etapa inicial, lo que podría traducirse en nuevas inversiones en los próximos meses. Este comportamiento contrasta con versiones sobre la salida de empresas de la ciudad, ya que, según la funcionaria, continúa el interés por abrir nuevos negocios y fortalecer la actividad económica local.

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JGH