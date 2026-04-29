Ola de calor en Yucatán: riesgos de la radiación solar y cómo cuidarte

La presencia de un sistema de alta presión (anticiclón) sobre gran parte de México, mantiene la ola de calor en la península de Yucatán y otras zonas del país. A los riesgos que implican las altas temperaturas, se suman los altos niveles de radiación ultavioleta (UV), que durante los últimos días han impactado a la región.

El anticiclón, situado en los niveles medios y altos de la atmósfera, actúa como una tapa, inhibiendo la formación de nubes y propiciando cielos despejados, condiciones que permiten que los rayos solares incidan directamente. En días recientes, autoridades mexicanas han reportado índices de radiación ultravioleta superiores a 11, considerados extremos.

En el caso de Yucatán, la Coordinación Estatal de Protección Civil, ha recomendado a la población evitar la exposición al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, periodo del día en que los niveles de UV son más elevados. Cabe destacar, que a partir de este viernes 1 de mayo, las condiciones meteorológicas podrían cambiar debido a la aproximación de un Frente Frio.

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¿Cuáles son los riesgos de la radiación solar?

Los niveles extremos de radiación ultravioleta pueden afectar gravemente la salud. Entre los principales riesgos se encuentra el cáncer de piel, el envejecimiento prematura (aparición de arrugas, flacidez y manchas marrones), quemaduras solares y dermatitis, así como daños oculares. La exposición también puede reducir la capacidad del sistema inmunológico para defender la piel.

¿Cómo cuidarse de la radiación ultravioleta?

Para prevenir posibles afetaciones por la exposición a los rayos UV, es indispensable utilizar protector solar de amplio espectro (FPS 30+), aplicando en la piel cada dos o tres horas. Usar barreras físicas como ropa de manga larga, sombreros o gorras que cubran del sol, y por último, utilizar lentes oscuros que cuenten con un filtro adecuado.