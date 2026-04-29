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Alertan de fuerte incendio en fábrica de telas en Alcaldía Azcapotzalco | VIDEO

Los Servicios de Emergencia han acudido al lugar ubicado en la Colonia San Francisco Tetecala.

Por Redacción Por Esto!

29 de abr de 2026

1 min

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Alertan de incendio en fábrica de telas en Alcaldía Azcapotzalco.
Alertan de incendio en fábrica de telas en Alcaldía Azcapotzalco. / X: @marianoosorio1/Captura de pantalla

La tarde de este miércoles 29 de abril de 2026, se registró un incendio de grandes proporciones en una fábrica y bodega de telas ubicada en la alcaldía Azcapotzalco, al norte de la Ciudad de México (CDMX). El siniestro, que comenzó alrededor de las 16:40 horas, generó una columna de humo negro visible desde varios puntos de la capital.

El fuego se localizó en un inmueble de aproximadamente 3 mil metros cuadrados situado en la colonia San Francisco Tetecala, específicamente en las inmediaciones de la calle Tochtli y el Eje 3 Norte. Debido a la naturaleza de los materiales almacenados, las llamas se propagaron con rapidez, dificultando las labores iniciales de extinción.

Durante el combate al fuego, testigos y autoridades reportaron una fuerte explosión y una posterior fuga de gas en el área, lo que obligó a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a ampliar el cerco de seguridad y realizar la evacuación preventiva de vecinos y trabajadores de inmuebles aledaños.

El Heroico Cuerpo de Bomberos, bajo la coordinación del "Jefe Vulcano" Cova, desplegó unidades de diversas estaciones para sofocar el incendio. Hasta el momento, las autoridades capitalinas no reportan personas lesionadas o fallecidas, aunque paramédicos y personal de Protección Civil permanecen en el sitio.

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