“Nos liquidaron fuera de ley”: extrabajadores de PEMEX en Carmen siguen esperando justicia tras 30 años

A más de tres décadas de su salida de Petróleos Mexicanos (PEMEX), decenas de extrabajadores continúan sin recibir una liquidación justa ni el reconocimiento pleno de sus años de servicio. De acuerdo con la denuncia de Martín Leciano Acosta, pese a que se mantiene una demanda activa en tribunales laborales desde hace varios años, la cual se encuentra en proceso de laudo desde septiembre del 2025, hasta el momento no existe una resolución definitiva.

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En entrevista, relató que ingresó a la empresa en 1984 y fue sindicalizado durante varios años; sin embargo, tras firmar su planta en 1993, fue dado de baja un año después, en 1994, en condiciones que calificó como injustas. “Nos hicieron de planta para correrlos; si bien es cierto los liquidaron, fue fuera de ley y con una mala liquidación, muy por debajo de lo que correspondía, por lo que iniciaron un proceso del cual hasta la fecha siguen sin obtener justicia”, afirmó.

Extrabajadores de PEMEX siguen exigiendo liquidaciones justas.

Señaló que, en su caso, pese a haber trabajado alrededor de 16 años en la empresa entre periodos sindicalizados y de confianza, nunca recibió el respaldo del STPRM, el cual, asegura, se deslindó completamente de su caso y del de otros trabajadores en condiciones similares. Leciano Acosta indicó que desde 2015 han realizado manifestaciones de manera intermitente para exigir justicia, sin obtener hasta ahora una respuesta concreta por parte de las autoridades o de la empresa.

En el municipio de Carmen, explicó, el grupo llegó a estar conformado por cerca de 300 extrabajadores, aunque con el paso del tiempo la falta de avances ha generado desánimo y desintegración entre ellos. Muchos otros han perdido la vida sin haber obtenido lo que por ley les correspondía, pero los que, como él, siguen en pie, no descansarán hasta ver resultados.

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En medio de este contexto, expresó que existe una expectativa entre los afectados ante posibles acciones del gobierno federal relacionadas con recursos que, aseguran, les fueron retirados en el pasado, particularmente vinculados a seguros de vida y prestaciones laborales. Señaló directamente al exlíder sindical Carlos Romero Deschamps, a quien responsabilizó de la pérdida de prestaciones y afectaciones a trabajadores petroleros. “Se quitaron pensiones, vacaciones y muchos derechos. Es justo que se haga justicia”, declaró.

Pese a los años transcurridos sin solución, Leciano Acosta manifestó que mantiene cierta confianza en la administración federal actual, al considerar que podría abrir la puerta a una resolución favorable para los extrabajadores.

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JGH