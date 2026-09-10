iPhone Duo vs Galaxy Z Flip8: precios, diferencias, pros y contras en México 2026

La llegada del iPhone Duo marca la entrada de Apple al mercado de los teléfonos plegables y pone frente a frente dos propuestas muy diferentes: un dispositivo que busca ofrecer una experiencia cercana a una tableta y el Samsung Galaxy Z Flip8, diseñado para llevar un teléfono de tamaño convencional en un formato compacto.

Aunque ambos se doblan, la diferencia está en la manera en que aprovechan sus pantallas y en el tipo de usuario al que están dirigidos.

iPhone Duo: una pantalla que se convierte en una especie de mini tableta

El nuevo iPhone Duo tiene una pantalla exterior de 5.4 pulgadas y, al abrirse, muestra un panel interior de 7.6 pulgadas. Apple apuesta por un formato tipo libro o pasaporte, con el que pretende ofrecer mayor espacio para trabajar, navegar, ver videos y utilizar dos aplicaciones al mismo tiempo.

El equipo incorpora el procesador A20 Pro, conexión mediante el nuevo módem C2, compatibilidad con Apple Pencil y funciones de multitarea en iOS 27. También cuenta con dos cámaras traseras de 48 megapixeles y certificación IP68 contra agua y polvo.

Uno de sus principales atractivos es que Apple asegura haber reducido considerablemente la marca del doblez de la pantalla, uno de los problemas que durante años han enfrentado los teléfonos plegables.

Pros del iPhone Duo

Pantalla interior de 7.6 pulgadas , mucho más grande que la de un teléfono tradicional.

, mucho más grande que la de un teléfono tradicional. Procesador A20 Pro , orientado a alto rendimiento e inteligencia artificial.

, orientado a alto rendimiento e inteligencia artificial. Multitarea para utilizar dos aplicaciones simultáneamente.

para utilizar dos aplicaciones simultáneamente. Compatible con Apple Pencil .

. Construcción de titanio y protección Ceramic Shield.

Certificación IP68 contra agua y polvo.

contra agua y polvo. Integración con el ecosistema de Apple.

Hasta 2 TB de almacenamiento en las versiones superiores.

en las versiones superiores. Apple promete una experiencia de plegado con una marca central menos visible.

Contras del iPhone Duo

El principal inconveniente es el precio. Su costo de lanzamiento internacional es de 1,999 dólares para 256 GB y puede alcanzar los 3,199 dólares en las configuraciones de mayor almacenamiento.

Además, es la primera generación del teléfono plegable de Apple, por lo que todavía existen dudas sobre su comportamiento a largo plazo, reparaciones y costos de mantenimiento.

Otro cambio importante es que Apple abandona Face ID en este modelo y utiliza Touch ID integrado en el botón lateral. El teléfono también funciona únicamente con eSIM.

Samsung Galaxy Z Flip8: compacto y pensado para el bolsillo

El Samsung Galaxy Z Flip8 apuesta por una filosofía diferente. En lugar de abrirse para convertirse en una pequeña tableta, se dobla verticalmente hasta ocupar mucho menos espacio.

Su mayor ventaja es precisamente esa: cerrado resulta mucho más compacto, mientras que al abrirlo ofrece la experiencia de un smartphone convencional.

En México, el Galaxy Z Flip8 de 512 GB tuvo un precio de lanzamiento cercano a $30,499 pesos, aunque actualmente pueden encontrarse unidades en distintas tiendas por debajo de ese monto. Por ejemplo, los resultados de venta consultados muestran versiones de 512 GB alrededor de $24,749 a $29,499 pesos.

Pros del Galaxy Z Flip8

Precio considerablemente menor que el iPhone Duo.

que el iPhone Duo. Diseño compacto cuando está cerrado.

Es más fácil de transportar en bolsillos pequeños.

Pantalla exterior para consultar información sin abrir completamente el teléfono.

Android permite una mayor variedad de opciones de personalización.

Samsung lleva varias generaciones desarrollando teléfonos plegables.

Existen más opciones de compra y promociones en México.

El formato tipo concha resulta atractivo para quienes priorizan diseño y portabilidad.

Contras del Galaxy Z Flip8

Su pantalla interna es mucho más pequeña que la del iPhone Duo.

No puede sustituir de la misma manera a una tableta.

Para trabajar con documentos o varias aplicaciones, el espacio disponible es menor.

El formato vertical no está pensado para ofrecer una experiencia de pantalla grande.

Aunque Samsung tiene amplia experiencia en plegables, la pantalla flexible sigue siendo un componente más delicado que una pantalla tradicional.

iPhone Duo vs. Galaxy Z Flip8: ¿qué cambia realmente?

La diferencia más importante no está solamente en la marca, sino en la forma en que cada teléfono utiliza el mecanismo plegable.

El iPhone Duo está pensado para quien quiere abrir el teléfono y obtener una pantalla de 7.6 pulgadas, con posibilidades de multitarea y productividad similares a las de una pequeña tableta.

El Galaxy Z Flip8, en cambio, busca solucionar otro problema: hacer que un smartphone completo ocupe menos espacio cuando no se está utilizando.

Por eso, alguien que trabaja frecuentemente desde el celular, lee documentos, utiliza varias aplicaciones al mismo tiempo o consume mucho contenido puede encontrar más atractivo el Duo.

En cambio, para quien busca un teléfono moderno, potente y llamativo que pueda guardarse fácilmente en el bolsillo o en una bolsa pequeña, el Flip8 resulta más práctico.

Precios aproximados en México durante 2026

iPhone Duo

256 GB: alrededor de $47,999 pesos como referencia de lanzamiento en México.

como referencia de lanzamiento en México. Versiones de mayor almacenamiento: pueden superar los $60,000 pesos .

. La versión de 2 TB podría acercarse a $78,000 pesos, dependiendo del precio final mexicano y la configuración.

Samsung Galaxy Z Flip8

256 GB: alrededor de $23,000-$25,000 pesos en distintas ofertas.

en distintas ofertas. 512 GB: aproximadamente $24,000-$30,500 pesos , dependiendo de la tienda y promoción.

, dependiendo de la tienda y promoción. Precio de lanzamiento reportado para 512 GB: $30,499 pesos.

En otras palabras, el iPhone Duo puede costar alrededor de $18,000 pesos más que un Galaxy Z Flip8 de 512 GB, tomando como referencia precios de lanzamiento y venta encontrados en México.

¿Cuál conviene comprar?

Si el presupuesto no es el principal problema y se busca la pantalla más grande, productividad, integración con Apple y una experiencia completamente nueva, el iPhone Duo es la propuesta más ambiciosa.

Si se busca ahorrar, tener un teléfono plegable compacto y aprovechar una tecnología que Samsung lleva años desarrollando, el Galaxy Z Flip8 resulta una alternativa mucho más accesible.

La conclusión es sencilla: el iPhone Duo está pensado para abrirse y convertirse en una experiencia parecida a una mini tableta; el Galaxy Z Flip8 está pensado para cerrarse y convertirse en un teléfono mucho más compacto.

Por precio, el Samsung tiene una ventaja clara. Por tamaño de pantalla y productividad, el iPhone Duo lleva la delantera.