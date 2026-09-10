Impactos con embarcaciones, una de las principales amenazas para manatíes en Isla Mujeres

Una de las principales causas de muerte de los manatíes en Isla Mujeres son los impactos con embarcaciones, denunció la investigadora de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), María del Carmen García Rivas, quien recomendó a la población documentarse sobre la especie.

La exdirectora del Parque Nacional de Isla Contoy recomendó contribuir a la conservación de estos mamíferos y, como primer paso, sugirió informarse sobre su historia de vida y conocer las principales amenazas que enfrentan, entre ellas la pérdida de hábitat y los choques con embarcaciones.

“¿Qué puedo hacer? Cuando te metas al mar, báñate previamente y elimina los productos químicos de tu cuerpo, no uses bloqueador, ahorra agua y energía”, solicitó la académica, en circunstancias en que diversos promotores ambientales luchan por eliminar el uso de bloqueadores solares en todos los arrecifes, parques nacionales y cenotes.

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El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), Unidad Chetumal, estimó en el 2021 que en todo Quintana Roo viven hasta 250 ejemplares de manatí, de los cuales, al menos 150 habitan en las costas del estado, mientras que alrededor de mil se distribuyen en todo el litoral del golfo de México.

Benjamín Morales Vela, investigador de Ecosur Chetumal, informó que la distribución de estos mamíferos en la entidad durante el conteo se determinó mediante avistamientos directos, por lo que no se descarta la presencia de ejemplares que no lograron ser observados.

En la segunda mitad de julio pasado, la fotógrafa isleña Regina Ravell, quien colabora con la Conanp, documentó cuatro ejemplares en aguas de Punta Sur de Isla Mujeres. Se trataba de dos adultos y dos jóvenes, padres y crías, según confirmó al realizar tomas aéreas y submarinas para identificarlos.

Hace un año, personal del Parque Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc avistó un ejemplar mientras realizaba trabajos de investigación en una zona de corales del polígono uno.

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En el 2021 se rescató en la laguna Makax otro ejemplar y se descubrió que procedía de Florida, Estados Unidos. Habría avanzado alrededor de mil 200 kilómetros durante el confinamiento por COVID-19.

Posteriormente, el macho fue liberado y se le colocó un dispositivo satelital para conocer su itinerario. Primero avanzó hacia la Riviera Maya, luego retornó a Cancún y continuó hacia Holbox. Pocas semanas después se avistó un manatí “mando” en Ceiba Playa, Campeche, aunque no se supo si correspondía al mismo ejemplar.

El mamífero está protegido por la Norma Oficial Mexicana NOM-135-SEMARNAT-2004.