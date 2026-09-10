Gobierno anuncia simplificación fiscal, trámites del IMSS y créditos para micro y pequeñas empresas

El Gobierno de México presentó este jueves 10 de septiembre un paquete de beneficios, simplificación administrativa y opciones de financiamiento para micro y pequeñas empresas, durante la conferencia mañanera encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

La estrategia incluye cambios en materia fiscal, seguridad social, registro de servicios especializados y acceso al crédito. En la presentación participaron los titulares del SAT, IMSS, Secretaría del Trabajo y Nacional Financiera, quienes explicaron medidas para reducir trámites, tiempos y costos administrativos.

Sheinbaum resumió el objetivo como un esquema de apoyos y simplificaciones dirigido a micro y pequeñas empresas del país.

¿Qué beneficios fiscales tendrán las micro y pequeñas empresas?

El titular del Servicio de Administración Tributaria, Antonio Martínez Dagnino, explicó que para las personas físicas y micro negocios se propone elevar de 3.5 a 5 millones de pesos el límite de ingresos para permanecer en el esquema simplificado.

Para el sector primario, el ingreso exento del Impuesto sobre la Renta pasaría de 900 mil a un millón de pesos. También se plantea permitir pagos trimestrales del ISR en lugar de mensuales y ofrecer pagos a plazos a contribuyentes que tengan mensualidades pendientes, sin obligarlos a salir del régimen.

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En el caso de las empresas, el límite de ingresos subiría de 35 a 50 millones de pesos y se duplicarían las tasas de depreciación para gastos como equipo de cómputo y automóviles vinculados con su actividad.

Otra propuesta es un esquema opcional para el IVA. Las micro y pequeñas empresas podrían elegir un pago directo de 7 por ciento, con lo que evitarían llevar la contabilidad adicional necesaria para recuperar parte del impuesto. Sheinbaum explicó que ese porcentaje corresponde al promedio que actualmente pagan estas unidades económicas después de compensaciones.

El SAT estima que estos cambios podrían incorporar 1.6 millones de contribuyentes adicionales a los esquemas simplificados.

#MañaneraDelPueblo. Explica el titular del @SATMX, Antonio Martínez Dagnino, los beneficios y la simplificación administrativa para micro y pequeñas empresas. https://t.co/ww0a4VONHx — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 10, 2026

IMSS reducirá trámites para microempresas

El director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que existen alrededor de 665 mil registros patronales de empresas con hasta 10 trabajadores y presentó ocho acciones de simplificación.

Entre ellas destaca la reducción de 80 a 14 campos para realizar el alta de un nuevo registro patronal, gracias al intercambio de información con el SAT.

También se prepara un sistema de pago integrado entre ambas instituciones, previsto para noviembre, que permitirá descargar en un solo sitio los formatos para impuestos y cuotas de seguridad social.

El IMSS además facilitará las altas, bajas y modificaciones salariales de trabajadores mediante una plataforma digital para microempresas.

Otra medida elimina para estas unidades económicas la obligación de presentar anualmente la determinación de la prima de riesgo de trabajo y fortalece el acompañamiento preventivo.

La Tarjeta de Identificación Patronal ya puede obtenerse de manera digital a través del Buzón IMSS, mientras que la reactivación de registros patronales tendrá menos requisitos y un procedimiento uniforme en todo el país.

A partir de octubre, los patrones también podrán consultar en línea el desglose de las cuotas correspondiente a cada trabajador.

#MañaneraDelPueblo | @zoerobledo, titular del @Tu_IMSS, presentó las medidas de simplificación para microempresas en el Instituto para liberar cargas administrativas y hacer el cumplimiento patronal más simple, rápido y digital:



1️⃣ Registro digital: Simplificado con solo 14… pic.twitter.com/uDWLUxuich — Canal Catorce (@canalcatorcemx) September 10, 2026

REPSE pasará de ocho trámites a uno

El secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños López, anunció una simplificación del Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) para empresas con hasta 10 trabajadores.

Actualmente se requieren ocho trámites para algunas inscripciones o renovaciones. La propuesta es reducirlos a un solo procedimiento mediante el formulario electrónico y la firma digital.

La medida podría beneficiar a cerca de 18 mil unidades económicas próximas a renovar su registro.

También se pretende reducir de 20 a cinco días hábiles el tiempo de respuesta para este proceso.

#MañaneraDelPueblo | El titular de la @STPS_mx, @marathb, presentó la Estrategia de Simplificación del Registro de Prestadores de Servicios Especializados u Obras Especializadas (#REPSE) para micro y pequeñas empresas de hasta 10 trabajadores, con la que se beneficiarán a cerca… pic.twitter.com/XPWG4YkEHi — Canal Catorce (@canalcatorcemx) September 10, 2026

Nafin ofrece créditos de hasta 20 millones de pesos

El titular de Nacional Financiera y Bancomext, Carlos Torres Rosas, presentó distintas opciones de crédito para micro, pequeñas y medianas empresas.

Los negocios en proceso de consolidación pueden acceder a financiamientos de hasta 500 mil pesos a tres años.

El programa “Mi Primer Crédito” está dirigido a empresas que nunca han obtenido financiamiento bancario y puede alcanzar 5 millones de pesos, con plazos de hasta cinco años.

También existe el Ecocrédito, destinado a sustituir equipos de alto consumo energético por refrigeradores, paneles solares, calentadores solares o sistemas de aire acondicionado, con pagos que pueden realizarse mediante el recibo de CFE.

Para pymes más consolidadas, Nafin ofrece créditos de hasta 20 millones de pesos, mientras que Bancomext puede otorgar hasta 30 millones de pesos o su equivalente en dólares, con plazos de hasta 15 años para empresas exportadoras, sustituidoras de importaciones o que operan con moneda extranjera.

Torres Rosas informó que durante la actual administración ambas instituciones han otorgado más de 112 mil créditos por cerca de 315 mil millones de pesos, además de más de 50 mil horas de capacitación gratuita.

La presentación forma parte de la estrategia del Gobierno federal para reducir cargas administrativas y ampliar las opciones de formalización, seguridad social y financiamiento para micro y pequeñas empresas.

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