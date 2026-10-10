Terremoto de 7.7 en Panamá deja 27 heridos y más de 400 edificios dañados; continúan las réplicas

El terremoto de magnitud 7.7 que sacudió Panamá el viernes 9 de octubre dejó al menos 27 personas con lesiones leves, alrededor de 300 evacuados y más de 400 edificaciones afectadas, de acuerdo con el balance actualizado del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc). Hasta este sábado 10 de octubre, las autoridades no reportaban víctimas mortales ni personas desaparecidas, mientras continuaban las inspecciones en las zonas más afectadas.

Noticia Destacada Por seguridad, la Liga de futbol de Panamá suspende sus partidos tras el sismo

Entre los daños registrados se encuentran 142 viviendas, 188 centros escolares, 20 instalaciones sanitarias, 26 edificios gubernamentales y nueve puentes, además de iglesias, hoteles y carreteras. En la provincia de Coclé, una de las más golpeadas, parte de la Catedral de San Juan Bautista de Penonomé colapsó, al igual que una sección de la sede de la gobernación y parte de un hotel.

El movimiento telúrico también provocó evacuaciones preventivas en comunidades costeras. En Los Santos, aproximadamente 300 personas fueron trasladadas a zonas elevadas, mientras cinco comunidades permanecían incomunicadas debido a daños en caminos, puentes y deslizamientos de tierra. Las autoridades mantenían las evaluaciones ante la continuidad de las réplicas, que ya superaban el centenar.

El sismo principal ocurrió a las 12:56 horas del viernes, con epicentro cerca de Tonosí. Aunque inicialmente fue reportado con magnitud 7.6, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) lo actualizó a 7.7, mientras que el Instituto de Geociencias de Panamá lo situó en 7.5. La alerta de tsunami emitida tras el terremoto fue retirada, pero las autoridades mantienen la vigilancia por la actividad sísmica posterior.

JGH