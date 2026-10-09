SRE informa que no hay reporte de mexicanos afectados por sismo de magnitud 7.6 en Panamá y activa seguimiento consular

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, hasta el momento, no se tiene reporte de ciudadanos mexicanos afectados por el sismo de magnitud 7.6 registrado este viernes 9 de octubre de 2026 en Panamá.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, la Cancillería mexicana expresó su solidaridad con el pueblo y el Gobierno panameño tras el movimiento telúrico que sacudió el sur de ese país.

SRE da seguimiento a situación de mexicanos tras sismo en Panamá

La dependencia federal explicó que, mediante la Embajada de México en Panamá, mantiene seguimiento a la situación para atender cualquier eventualidad relacionada con ciudadanos mexicanos que se encuentren en territorio panameño.

La Cancillería precisó que hasta el momento de su comunicado no se habían reportado personas mexicanas afectadas por el terremoto.

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Asimismo, recomendó a la comunidad mexicana atender las indicaciones de las autoridades locales y consultar los canales oficiales para conocer las actualizaciones sobre la emergencia.

¿Dónde solicitar ayuda consular por el terremoto en Panamá?

La Secretaría de Relaciones Exteriores puso a disposición de los mexicanos el número telefónico 6705-6215, a través del cual podrán solicitar asistencia o protección consular en caso de requerir apoyo.

La @SRE_mx expresa su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Panamá ante el sismo registrado el día de hoy en el sur del país. A través de la @EmbaMexPan, la Cancillería da puntual seguimiento a la situación. Hasta el momento no se tiene reporte de personas mexicanas afectadas. Se recomienda a la comunidad mexicana atender las indicaciones de las autoridades locales y mantenerse al tanto de la información oficial. En caso de requerir asistencia o protección consular: ☎️ 6705-6215 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 9, 2026

La dependencia reiteró que continuará atenta a la evolución de la situación mediante su representación diplomática en Panamá.

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