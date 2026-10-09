Panamá registra segundo sismo de magnitud 5.8 tras terremoto de 7.6; alertan por posible tsunami

Panamá registró un nuevo sismo de magnitud preliminar 5.8 este viernes 9 de octubre de 2026, menos de media hora después de que un terremoto de magnitud 7.6 sacudiera distintas regiones del país y activara avisos por posible tsunami en las costas del Pacífico.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá informó que la réplica tuvo su epicentro a 21 kilómetros al norte de Tonosí, con una profundidad de aproximadamente 10 kilómetros.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la actividad sísmica y solicitaron a la población atender las recomendaciones de Protección Civil ante la posibilidad de nuevos movimientos.

¿Dónde se registraron las réplicas del terremoto en Panamá?

Después del movimiento principal, los organismos sismológicos identificaron una secuencia de réplicas en distintas zonas del territorio panameño.

Entre los movimientos reportados se encuentra uno de magnitud 5.8 cerca de la localidad de El Cacao, además de otro de magnitud 5.0 al sur de Los Asientos, de acuerdo con los reportes preliminares.

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El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ubicó el terremoto principal cerca de Pitaloza Arriba, Panamá, a una profundidad de 10 kilómetros.

Los especialistas continúan con la evaluación de los movimientos posteriores al sismo principal, mientras las autoridades revisan las posibles afectaciones.

¿Hay alerta de tsunami por el terremoto de Panamá?

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico emitió avisos sobre la posibilidad de oleaje peligroso en distintos puntos de la región, incluidos Panamá, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Guatemala, Perú, México y El Salvador.

En una actualización, el organismo estimó que las olas podrían alcanzar entre uno y tres metros en determinadas costas de Panamá, aunque estas proyecciones están sujetas a cambios conforme se obtenga nueva información.

Notable quake, preliminary info: M 5.8 - 1 km S of El Cacao, Panama https://t.co/pZQTzHabzt — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) October 9, 2026

Hasta el momento del reporte, la Secretaría de Marina de México no había emitido una alerta nacional de tsunami relacionada con el terremoto.

Las autoridades recomendaron a la población alejarse de estructuras dañadas y mantenerse atenta a la información oficial ante posibles réplicas y cambios en las condiciones del mar.

IO