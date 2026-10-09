“No están solos”: Mariano Rivera, exbeisbolista dedica emotivo mensaje a Panamá tras el terremoto

La preocupación por las consecuencias del terremoto que sacudió a Panamá llegó hasta Nueva York, donde el legendario exbeisbolista Mariano Rivera dedicó un mensaje de solidaridad a sus compatriotas. El integrante del Salón de la Fama de las Grandes Ligas expresó su tristeza por las familias que enfrentan pérdidas y aseguró que sigue pendiente de la situación en su país.

A través de un video publicado en Instagram, el histórico cerrador de los New York Yankees manifestó su respaldo a quienes perdieron sus hogares o a seres queridos a causa del movimiento telúrico. Sus palabras estuvieron acompañadas de un llamado a mantener la esperanza y apoyarse entre ciudadanos.

“Mi pueblo panameño, quiero dejarles saber que estamos muy dolidos con lo que está pasando allá en Panamá, a todos aquellos que han perdido sus hogares o quizás seres queridos. Nos duele mucho y estamos con ustedes”, expresó.

Durante su mensaje, Rivera también recurrió a la fe para enviar ánimo a las personas afectadas y pidió que encuentren fortaleza para enfrentar las consecuencias de la emergencia.

“Estamos orando y pidiéndole a Dios que les dé la fortaleza para seguir adelante”, señaló el exlanzador.

El expelotero aprovechó la ocasión para destacar la importancia de la solidaridad y la unión nacional en momentos complicados. Recordó que la colaboración entre los panameños puede ser fundamental para superar las dificultades que deja un desastre natural.

“Pueblo panameño, nosotros salimos adelante y nos ayudamos el uno al otro”, afirmó.

Aunque actualmente se encuentra en Estados Unidos, el exjugador reiteró que permanece atento a las noticias de su nación y envió un mensaje directo a quienes atraviesan momentos de incertidumbre.

“Quiero que sepan que desde acá en Nueva York estamos pendientes de lo que está pasando y estaremos con ustedes porque no están solos”, añadió.

Rivera concluyó con palabras de cariño y esperanza para la población, al insistir en que el país debe mantenerse unido ante la adversidad.

¿Dónde ocurrió el terremoto que sacudió a Panamá?

De acuerdo con la información citada del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro del sismo se ubicó cerca de Tonosí, en el suroeste de Panamá, a unos 239 kilómetros de la capital.

El movimiento ocurrió a las 12:56 horas locales y, según el texto original, su magnitud fue actualizada de 7.6 a 7.7. La sacudida generó preocupación entre la población y motivó muestras de solidaridad, como la expresada por Rivera.

El exbeisbolista, considerado una de las grandes figuras de los New York Yankees y dueño del récord de 652 salvamentos en las Grandes Ligas, utilizó su mensaje para recordar a sus compatriotas que cuentan con el apoyo de quienes siguen atentos a la situación desde otras partes del mundo.