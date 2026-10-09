¿Dónde está Pitaloza Arriba, epicentro del terremoto de magnitud 7.6 en Panamá?

Pitaloza Arriba, una pequeña localidad rural de Panamá, fue señalada como referencia geográfica del epicentro del terremoto de magnitud 7.6 registrado este viernes 9 de octubre de 2026, cuyo movimiento también se percibió en ciudades de Colombia y Costa Rica.

El sismo provocó que esta comunidad, ubicada en el interior del territorio panameño, apareciera en los reportes de organismos especializados, entre ellos el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

¿Dónde se encuentra Pitaloza Arriba, en Panamá?

Pitaloza Arriba se localiza en el corregimiento de La Pitaloza, dentro del distrito de Los Pozos, en la provincia de Herrera, una región situada en la parte central de Panamá. La comunidad se encuentra aproximadamente a 460 metros sobre el nivel del mar y cuenta con cerca de 188 habitantes.

El poblado está próximo a otras localidades rurales, como Pitaloza Abajo y Las Niguas, y se encuentra alejado de los principales centros urbanos del país.

Noticia Destacada Fuerte sismo de 7.6 grados sacude a Panamá: se reportan daños (VIDEOS)

Su ubicación permite identificar la zona señalada en los reportes sísmicos, aunque la referencia a una localidad no significa necesariamente que el epicentro se encuentre dentro de sus límites.

¿De cuánto fue el terremoto registrado en Panamá?

El Servicio Geológico Colombiano informó inicialmente sobre un movimiento de magnitud 8.0, con una profundidad de 33 kilómetros, cuya localización de referencia fue Pitaloza Arriba.

Posteriormente, el reporte citado del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estableció una magnitud de 7.6 para el terremoto.

#Panamá 🚨 Un fuerte terremoto de 8.0 con epicentro en #Panamá 🇵🇦 se sintió en varios lugares. El movimiento ocurrió a las 12:56 con epicentro en Pitaloza Arriba. https://t.co/p1aYfhiY4R — TSM Noticias (@tsmnoticias) October 9, 2026

El movimiento también fue percibido en Bogotá y Medellín, Colombia, así como en San José, Costa Rica.

Además, se reportaron otros sismos en territorio panameño, entre ellos uno de magnitud 5.8 cerca de El Cacao y otro de 5.5 en las inmediaciones de Bajo Corral.

Las autoridades sismológicas mantienen el análisis de los movimientos registrados y sus posibles réplicas.

IO