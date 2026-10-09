Panamá en alerta: Imágenes del gran sismo dan la vuelta al mundo

El sismo de magnitud 7.8 grados en Panamá dejó daños materiales y según fuentes extraoficiales hay lesionados. No obstante, hace unos minutos se registró un segundo temblor de 6 grados y con ello varias zonas se quedaron sin suministro eléctrico.

¿Por qué se han registrados réplicas tras sismo en Panamá hoy 9 de octubre?

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá y el Servicio Geológico de EE. UU. (USGS) reportaron las siguientes réplicas de consideración:

El sismo más fuerte fue de 6.2, registrado cerca de las 1:26 p. m., con epicentro a 21 kilómetros al norte de Tonosí y a una profundidad superficial de 10 kilómetros.

Iglesia de San Isidro, Soná en Panamá. Se están evaluando los daños al momento. Información en desarrollo @LupitaJuarezH https://t.co/hLe5Ztfalt — Condorelampago312 (@luismiguelbaraa) October 9, 2026

Otro fue de 5.5. Se registró en la misma zona centrosur del país como parte del reajuste de las fallas locales.

Activan alerta de tsunami tras sismo en Panamá hoy 9 de octubre

Debido a que el epicentro del gran sismo se ubicó en el sector continental de la península de Azuero, no se generó una alerta de tsunami destructivo generalizado para Panamá.

Colapso de infraestructura en la Ciudad de Penonomé, Panamá, producto del sismo registrado en el diacde hoy, viernes 9 de octubre. https://t.co/MYWvprwevc — Alexis TEJEDOR-DE-LEÓN 🇵🇦 (@DrAlexisTejedor) October 9, 2026

No obstante, países como El Salvador declararon de forma preventiva una "amenaza moderada de tsunami" por posibles fluctuaciones del nivel del mar, y Chile activó protocolos de monitoreo costero tras el fuerte evento.