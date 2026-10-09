Por seguridad, la Liga de futbol de Panamá suspende sus partidos tras el sismo

El futbol de Panamá modificó su calendario ante la emergencia provocada por los fuertes movimientos sísmicos registrados en el país. La Liga Panameña de Futbol (LPF) anunció la reprogramación de los encuentros de la jornada 12 del Apertura 2026, además de los compromisos correspondientes a la Liga PROM y la Liga Juvenil.

La decisión se dio a conocer este viernes 9 de octubre mediante un comunicado oficial. El organismo explicó que la prioridad es proteger a jugadores, familiares, cuerpos técnicos y demás personas involucradas en las competiciones nacionales.

“La decisión busca priorizar la seguridad y el bienestar físico de los jugadores, sus familiares y todas las personas involucradas en la actividad futbolística”, señaló la liga.

¿Qué dijo la Liga Panameña de Futbol sobre los afectados por el sismo?

Además de modificar el calendario deportivo, la LPF expresó su solidaridad con las personas y familias afectadas por el terremoto. El organismo manifestó sus deseos de que la población se encuentre a salvo y pueda afrontar la situación de la mejor manera posible.

La institución también agradeció la comprensión de los clubes, futbolistas, entrenadores, aficionados y demás integrantes de la comunidad futbolística ante la suspensión de los encuentros.

Por el momento, la liga indicó que dará a conocer próximamente las nuevas fechas de los partidos aplazados. Hasta que se publique una actualización oficial, no hay un calendario definitivo para los compromisos pendientes.

¿Cómo fue el sismo que sacudió a Panamá el 9 de octubre?

De acuerdo con la información citada del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro del movimiento telúrico se localizó a unos 12 kilómetros de Tonosí, en el suroeste de Panamá, y aproximadamente a 239 kilómetros de Ciudad de Panamá.

El temblor fue reportado inicialmente con una magnitud de 7.6, pero posteriormente el registro se actualizó a 7.7.

Ante la situación, la Liga Panameña de Futbol optó por aplazar las actividades de sus principales competiciones como medida preventiva. La reprogramación busca anteponer la seguridad de la comunidad deportiva mientras se conoce más información sobre las consecuencias del sismo.