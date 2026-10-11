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Papa León XIV anuncia operación tras detección de un nódulo en uno de sus pulmones

La intervención está prevista para los primeros días de esta semana en el Policlínico Gemelli, en Roma.

Por Redacción Por Esto!

11 de oct de 2026

1 min

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El Vaticano prevé que el papa permanezca hospitalizado alrededor de una semana después de la operación
El Vaticano prevé que el papa permanezca hospitalizado alrededor de una semana después de la operación / Especial

El Papa León XIV anunció que será sometido a una operación en los próximos días para retirar un nódulo detectado en uno de sus pulmones durante una revisión médica. Informó que el hallazgo se encuentra en una fase muy temprana y está bien localizado.

El anuncio fue realizado este domingo al término del rezo del Ángelus, en el Vaticano, donde explicó que sus médicos consideran conveniente realizar la intervención.

Papa León XIV

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"Los médicos consideran opoertuno intervenir. Por eso, siguiendo sus consejos, he deicidio operarme para removerlo".

La intervención está prevista para los primeros días de esta semana en el Policlínico Gemelli, en Roma.

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