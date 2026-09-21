Papa León XIV designa al yucateco Jorge Carlos Patrón Wong como nuevo arzobispo de Puebla

Un sacerdote nacido en Mérida, Yucatán, estará al frente de una de las principales arquidiócesis de México. Se trata de Jorge Carlos Patrón Wong, quien fue designado por el Papa León XIV como nuevo arzobispo de Puebla, en sustitución de Víctor Sánchez Espinosa.

El nombramiento fue anunciado este 21 de septiembre por la Santa Sede y comunicado en México por la Nunciatura Apostólica y la Conferencia del Episcopado Mexicano. Patrón Wong llegará a Puebla después de desempeñarse como arzobispo de Xalapa.

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El cambio de titular no será inmediato, ya que Sánchez Espinosa permanecerá temporalmente como administrador apostólico de la Arquidiócesis de Puebla hasta que Patrón Wong tome posesión.

¿Quién es Jorge Carlos Patrón Wong, nuevo arzobispo de Puebla?

Jorge Carlos Patrón Wong nació el 3 de enero de 1958 en Mérida, Yucatán, y comenzó su formación religiosa en el Seminario Conciliar de Yucatán, donde cursó estudios de Filosofía y Teología.

Posteriormente viajó a Roma para continuar su preparación en la Pontificia Universidad Gregoriana, donde realizó estudios relacionados con Teología Espiritual y Psicología.

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Fue ordenado sacerdote el 12 de enero de 1988 y durante los siguientes años desarrolló buena parte de su trayectoria en el ámbito de la formación sacerdotal.

Entre sus cargos se encuentra el de rector del Seminario Conciliar de Yucatán, además de haber encabezado organismos relacionados con los seminarios de México y Latinoamérica.

Su carrera episcopal comenzó en 2009, cuando fue nombrado obispo coadjutor de Papantla. En 2012 asumió como obispo de esa diócesis.