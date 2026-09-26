Misa de León XIV reúne a cerca de 800 mil personas en París; Papa llama a buscar paz y unidad

Cientos de miles de personas se congregaron este sábado 26 de septiembre en París para participar en la misa encabezada por el Papa León XIV en la Plaza de la Concordia y a lo largo de los Campos Elíseos, en el acto más multitudinario de su visita a Francia.

De acuerdo con los organizadores, la asistencia se acercó a 800 mil personas, que siguieron la celebración mediante pantallas instaladas a lo largo de una amplia zona del centro de la capital francesa.

La misa formó parte del programa oficial de la visita papal, que contempló una celebración abierta al público en la Plaza de la Concordia y los Campos Elíseos este sábado.

Antes del inicio de la ceremonia, León XIV recorrió los Campos Elíseos en el papamóvil desde el Arco del Triunfo y se detuvo en distintos momentos para saludar a los asistentes.

¿Qué dijo León XIV durante la misa en París?

Durante su homilía, el pontífice pidió a los fieles franceses construir “una nación renovada a partir de sus raíces” cristianas y habló sobre la búsqueda de verdad, unidad, paz, comunión y felicidad.

También dirigió un mensaje a los jóvenes, a quienes definió como parte activa de la Iglesia actual, y llamó a no limitar sus aspiraciones a bienes materiales o satisfacciones inmediatas.

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Entre las autoridades presentes estuvo Brigitte Macron, esposa del presidente francés Emmanuel Macron.

Macron califica de “monumental” la misa

El presidente Emmanuel Macron, quien no asistió personalmente a la ceremonia, calificó el acto como una celebración “monumental” y destacó en redes sociales el recibimiento ofrecido a León XIV.

La visita papal ha generado una amplia movilización en Francia. La víspera, alrededor de 300 mil personas participaron en actividades públicas en París y miles de jóvenes acudieron a una vigilia en el Stade de France.

El viaje ocurre además en un momento en el que la Iglesia católica francesa ha reportado un aumento de bautismos entre adolescentes y adultos, pese a la disminución general de la práctica religiosa.

Associated Press reportó previamente que el país atraviesa una etapa de crecimiento en este tipo de conversiones mientras mantiene un marco institucional fuertemente laico.

León XIV continúa su viaje hacia Lourdes

Tras la misa, el Papa dejó París para continuar su visita en Lourdes, donde tiene programadas nuevas actividades religiosas durante el fin de semana.

El itinerario oficial contempla después un traslado a Metz, donde concluirá su viaje a Francia el lunes.

IO