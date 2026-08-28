Papa León XIV alerta por control de inteligencia artificial en manos de grandes tecnológicas

El Papa León XIV advirtió este viernes sobre los riesgos que implica la concentración del desarrollo y control de la inteligencia artificial (IA) en grandes corporaciones tecnológicas, ante las dificultades que enfrentan los Estados para regular estas herramientas.

Durante una audiencia en el Vaticano con integrantes del Institut International des Sciences Administratives, el pontífice pidió establecer principios éticos que acompañen el avance de las nuevas tecnologías y permitan colocar el bienestar de las personas por encima de los intereses privados.

León XIV pide una ética para el uso de la inteligencia artificial

El Papa señaló que estas herramientas se concentran en manos de grandes actores económicos y tecnológicos, mientras los gobiernos enfrentan obstáculos para ejercer un control sobre su desarrollo y aplicación.

Por este motivo, sostuvo que resulta necesario evitar que “el bien de la familia humana” quede subordinado a intereses particulares.

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León XIV también puso sobre la mesa una de las principales interrogantes que acompañan el desarrollo acelerado de la IA: la capacidad que tendrá el ser humano para mantener el control sobre sistemas cada vez más avanzados.

El pontífice planteó incluso el riesgo de que las personas terminen como víctimas de sus propias creaciones tecnológicas.

Papa advierte por decisiones humanas confiadas a máquinas

Otro de los puntos que destacó León XIV fue el uso de sistemas automatizados para tomar decisiones que tienen consecuencias directas sobre la vida de las personas.

“Uno de los graves problemas de hoy es constatar que las decisiones sobre la vida humana se confían a las máquinas”, afirmó durante su intervención.

El papa defendió el carácter “irreemplazable” de la inteligencia humana y consideró necesario analizar de frente una transformación tecnológica que ya tiene efectos sobre distintos ámbitos de la vida social.

El Papa León XIV alerta sobre la IA en manos de gigantes privados para generar dependencia. Pide privilegiar la ética y el bien común, por encima del interés comercial. pic.twitter.com/xkSANPec0e — Angélica Torres (@TorresAnye) August 28, 2026

También señaló que el trabajo de especialistas en administración pública y otras disciplinas puede contribuir a que las autoridades adopten decisiones sobre inteligencia artificial con criterios orientados al interés colectivo.

León XIV llama a humanizar las tecnologías digitales

Frente al avance de la inteligencia artificial, León XIV pidió trabajar por una “humanización de las tecnologías digitales”, con el objetivo de que estas herramientas estén al servicio de las personas.

El pontífice sostuvo que la innovación tecnológica debe mantener como prioridades la vida, la paz y el bien común, además de contar con límites éticos frente a los intereses comerciales de las grandes empresas.

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