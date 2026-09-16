Papa León XIV alerta por la inteligencia artificial: “No delegar decisiones a los algoritmos”

El Papa León XIV advirtió este miércoles sobre los riesgos que puede representar el avance de la inteligencia artificial cuando las personas comienzan a dejar en manos de los algoritmos decisiones que, consideró, corresponden exclusivamente a la conciencia humana.

Durante su audiencia general en la plaza de San Pedro, el pontífice reconoció que el desarrollo tecnológico, las redes sociales y el uso creciente de la IA ofrecen nuevas posibilidades y permiten reducir distancias.

Sin embargo, señaló que estas herramientas también pueden transformar la manera en que las personas se relacionan y provocar vínculos cada vez más virtuales y menos personales.

¿Qué dijo el papa León XIV sobre la inteligencia artificial?

León XIV sostuvo que existe el riesgo de que la sociedad se acostumbre a “delegar en los algoritmos decisiones que corresponden solo a la conciencia humana”.

El papa planteó que las relaciones sociales deben conservar profundidad y un componente personal, por lo que defendió la necesidad de colocar a la persona en el centro de las decisiones relacionadas con los cambios tecnológicos.

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Su reflexión formó parte de una catequesis dedicada a la constitución pastoral Gaudium et spes, uno de los documentos del Concilio Vaticano II, centrado en la relación de la Iglesia con el mundo contemporáneo.

León XIV pide poner la dignidad humana en el centro

El pontífice recordó que el documento conciliar establece que la persona debe ser “el principio, el sujeto y el fin” de las instituciones sociales.

También destacó que las diferencias entre personas y pueblos no deben entenderse como una amenaza, sino como una posibilidad de enriquecimiento colectivo.

#AudienciaGeneral: el #PapaLeónXIV pide no delegar decisiones humanas a los algoritmos https://t.co/yO3TSv4C8S — Vatican News (@vaticannews_es) September 16, 2026

León XIV agregó que cualquier proyecto social o político debe analizarse bajo criterios como la dignidad humana, la justicia social y la participación en el bien común.

El mensaje se suma a otras intervenciones del papa sobre inteligencia artificial, un tema al que ha dedicado especial atención durante su pontificado y que ha relacionado con la necesidad de preservar la capacidad de decisión de las personas frente al desarrollo tecnológico.

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