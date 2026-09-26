León XIV reúne a miles en París; fieles destacan su mensaje de paz ante guerras y tensiones globales

Decenas de miles de personas comenzaron a concentrarse este sábado 26 de septiembre en el centro de París para asistir a la misa que encabezará el Papa León XIV en la Plaza de la Concordia, uno de los actos centrales de su visita apostólica a Francia.

Entre los asistentes, uno de los mensajes más repetidos fue el llamado del pontífice a la paz, en un contexto internacional marcado por guerras y tensiones entre países.

Fieles llegados desde distintos puntos de Francia y del extranjero ocuparon desde primeras horas los Campos Elíseos y zonas cercanas al Arco del Triunfo para esperar el paso del papamóvil y posteriormente seguir la celebración religiosa.

La Conferencia de Obispos de Francia había anticipado que la misa estaría abierta al público y que podrían acudir varios cientos de miles de personas.

Fieles destacan mensaje de paz de León XIV

Entre quienes llegaron a París se encontraban personas procedentes de América Latina.

Sonia Macías, quien viajó desde Colombia, aseguró a la agencia EFE que el mensaje más importante que identifica en León XIV es el llamado a la paz mundial.

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Otros asistentes mencionaron también temas como la defensa de la vida, el cuidado de la naturaleza, la humildad y la cercanía del pontífice.

Los fieles portaban banderas blancas y amarillas del Vaticano, además de carteles con mensajes de bienvenida al Papa.

¿A qué hora será la misa de León XIV en París?

El programa oficial del Vaticano contempla que León XIV presida este sábado una misa en la Plaza de la Concordia, dentro de su agenda en la capital francesa. Tras la celebración, el pontífice continuará su viaje hacia Lourdes.

Antes de la misa, su agenda incluyó una visita a la Maison Bakhita, centro dedicado al acompañamiento e integración social, así como un encuentro en el Instituto Católico de París.

La visita a Francia comenzó el viernes con actividades en París que incluyeron encuentros institucionales, una visita a la UNESCO, celebraciones en Notre-Dame y una vigilia de oración con jóvenes en el Stade de France.

El Papa León XIV invitó a los católicos de Francia a saciar en Cristo la sed más profunda del corazón humano y a convertir la fe recibida en una fuente de esperanza para los demás. https://t.co/PlSmvCNzto — Vatican News (@vaticannews_es) September 26, 2026

París refuerza seguridad por visita papal

El acceso a la zona de la misa quedó sujeto a controles y sectores organizados para ordenar la llegada de los asistentes.

Las autoridades y la Iglesia francesa habían recomendado acudir con anticipación debido al volumen esperado de personas en la Plaza de la Concordia y los Campos Elíseos.

La presencia de León XIV en París representa una de las concentraciones religiosas más numerosas previstas durante su gira por Francia, que continuará en Lourdes y posteriormente en Metz.

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