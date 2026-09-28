Nepal vuelve a sufrir deslizamientos de tierra e inundaciones; videos muestran la magnitud de la catástrofe

Tras la fuerte inundación que afectó a Nepal, esta semana se registraron deslizamientos de tierra, un efecto de las lluvias intensas e ininterrumpidas registradas a lo largo de esta semana. Las precipitaciones han provocado una serie de inundaciones y deslizamientos de tierra en las regiones centro-sur y oeste del país.

Las precipitaciones extremas desencadenaron deslaves masivos y el desbordamiento de ríos en múltiples distritos. Estas afectaciones fueron captadas en video y compartidas en diversas redes sociales generando la sorpresa y tristeza de usuarios alrededor del mundo por lo fuerte de las imágenes.

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¿Hay personas fallecidas y heridas tras los nuevos deslizamientos e inundaciones en Nepal?

Entre los puntos más afectados se encuentran Palpa, Myagdi, Parbat, Nawalparasi y Mustang, donde el desprendimiento de laderas sepultó viviendas, destruyó vías de comunicación y provocó el bloqueo temporal de cauces como el del río Kali Gandaki a la altura de Lete.

El impacto en la población ha dejado más de 1 mil 500 personas desplazadas y cerca de 14 personas fallecidas. Los reportes policiales y de los equipos de rescate confirman que al menos 179 viviendas quedaron completamente destruidas y cientos más permanecen en riesgo grave.

El Ejército de Nepal y equipos de rescate desplegaron operativos en las zonas para evacuar a las familias atrapadas, trasladarlas a refugios temporales y coordinar las labores de búsqueda entre la acumulación de lodo y escombros. Las autoridades han instado a la población a mantener la precaución ante la persistencia de los riesgos geológicos.

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