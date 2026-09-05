Rescatan con vida a dos personas en Nepal 10 días después de las riadas; casi 4 mil 900 siguen desaparecidas

Los equipos de rescate de Nepal localizaron con vida este sábado 5 de septiembre a dos personas en operaciones distintas, 10 días después de las devastadoras riadas que afectaron varias regiones del país y dejaron miles de desaparecidos.

Uno de los sobrevivientes es Lu Haitao, ciudadano chino que permanecía atrapado en un túnel del proyecto hidroeléctrico Upper Trishuli-1. En otra operación, una mujer fue encontrada dentro de una vivienda dañada en la localidad de Nuwakot.

Los rescates mantienen activa la búsqueda de sobrevivientes mientras las autoridades reportan 4 mil 887 personas todavía desaparecidas.

¿Cómo rescataron al trabajador chino en Nepal?

El Ejército nepalí informó que Lu Haitao fue localizado dentro de un túnel de 225 metros perteneciente al complejo Upper Trishuli-1.

Cuando fue encontrado no presentaba lesiones visibles y sus signos vitales permanecían estables, aunque tenía síntomas de hipotermia leve. Posteriormente fue trasladado en helicóptero hacia un hospital militar.

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El sobreviviente relató que gritaba cuando alcanzaba a observar las luces de los rescatistas, aunque estos no podían escucharlo.

El viernes, otros dos trabajadores habían sido sacados con vida de un túnel de la central hidroeléctrica Upper Trishuli 3A.

Autoridades creen que cientos permanecen atrapados en túneles

Las autoridades calculan que alrededor de 900 personas podrían permanecer atrapadas en distintos túneles después del desprendimiento de un glaciar registrado el 26 de agosto en la cuenca alta del río Trishuli.

Las labores continúan entre agua, barro y estructuras dañadas, mientras los equipos intentan acceder a sectores que permanecen bloqueados.

Mujer es encontrada con vida dentro de una casa

En Nuwakot, los rescatistas localizaron a una mujer cubierta de lodo en el interior de una vivienda afectada por la crecida.

Personal de emergencia le proporcionó agua y la cubrió con una manta antes de trasladarla por aire hacia Katmandú para recibir atención médica.

update: two more people were rescued alive in separate operations in nepal 10 days after the floods.



chinese national lu haitao was pulled from a tunnel at upper trishuli 1. chandrika kumari shrestha, 64, was rescued from her mud filled home in betrawati. pic.twitter.com/VGIvBCNIYv — Michael Rusch (@weeddude) September 5, 2026

Riadas en Nepal dejan mil 344 muertos

El balance oficial más reciente señala que mil 344 personas han muerto por las inundaciones y riadas, mientras otras 4 mil 887 continúan sin localizar.

Entre los desaparecidos se encuentran 583 ciudadanos extranjeros, muchos de ellos peregrinos y excursionistas.

En la región del Tíbet, China había reportado hasta el viernes 31 fallecidos y 531 desaparecidos, incluidos extranjeros, mientras continúan los operativos a ambos lados de la frontera.

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