Riada en Nepal deja 939 muertos y casi 4 mil desaparecidos; rescate continúa con 21 mil efectivos

La cifra de víctimas por la riada registrada en Nepal el pasado 26 de agosto de 2026 aumentó a 939 muertos, mientras que el número de personas desaparecidas se ubicó en 3 mil 925, de acuerdo con el más reciente balance de la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA).

El nuevo reporte incorporó 36 fallecimientos adicionales en las últimas horas y mostró una reducción de 322 personas en el registro de desaparecidos.

Buena parte de ese descenso corresponde a trabajadores de proyectos hidroeléctricos, cuyo número de personas sin localizar bajó de 933 a 639.

¿Cuántas personas siguen desaparecidas tras la riada en Nepal?

La NDRRMA informó que 3 mil 925 personas continúan sin ser localizadas.

Entre ellas se encuentran 592 ciudadanos extranjeros, mientras que cientos de trabajadores de instalaciones hidroeléctricas tampoco han podido ser contactados.

Noticia Destacada Altas temperaturas aumentan riesgo de desprendimientos de glaciares tras tragedia en Nepal

Las autoridades consideran que algunos de estos empleados podrían permanecer atrapados en túneles subterráneos afectados por la emergencia.

El conteo de desaparecidos ha cambiado de forma importante conforme se restablecen las comunicaciones con los distritos más aislados y las distintas administraciones logran actualizar sus registros.

Más de 21 mil elementos participan en labores de rescate

Las operaciones de búsqueda continúan con la participación de más de 21 mil integrantes de las fuerzas de seguridad.

El Gobierno también mantiene el envío de ayuda humanitaria a las zonas afectadas. Hasta ahora, la NDRRMA reportó el traslado de suministros mediante 37 camiones, 37 vehículos Bolero y nueve vuelos de helicóptero.

La asistencia incluye alimentos y otros artículos básicos destinados a comunidades que permanecen aisladas o con afectaciones severas.

Gobierno de Nepal recibe recursos para atender emergencia

El primer ministro Balendra Shah informó que el Fondo de Ayuda del Primer Ministro ha recibido recursos nacionales e internacionales para apoyar a las víctimas.

Habían dicho que este video de #Nepal era AI, pero es real.



Después, las autoridades dijeron que el señor de las muletas, al que nadie ayudó (ni siquiera los que andaban en moto), pudo escapar y se encontraba fuera de peligro.



Un verdadero “sálvese quien pueda”#China #Tibet pic.twitter.com/2HOyncUnos — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) August 31, 2026

De acuerdo con el Gobierno nepalí, se han depositado 5 mil 870 millones de rupias nepalesas, equivalentes a alrededor de 38.59 millones de dólares, además de otros recursos en distintas instituciones bancarias.

Si se suman las cifras de Nepal y del Tíbet, el balance regional alcanza 955 muertos y 4 mil 471 personas desaparecidas.

Las autoridades advierten que las cifras todavía pueden cambiar conforme los equipos de rescate accedan a nuevas zonas y se complete la revisión de comunidades incomunicadas.

IO